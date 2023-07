Pampita habló del discurso de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro y del polémico video de la China Suárez

Pampita inauguró un nuevo emprendimiento de decoración y la prensa la acompañó en su gran día. La modelo accedió a hablas con Intrusos y respondió de todo, principalmente a lo referido al comentado discurso de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro y al polémico video de la China Suárez en el motorhome.

La conductora deslumbró con su presencia en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro y fue elegida como la “mejor vestida” de la noche por su vestido rosa de Carolina Herrera. Pero no fue lo único más comentado de la gran noche de la televisión, sino también el discurso de agradecimiento Vicuña por su premio a mejor actor protagónico de ficción.

El encuentro entre Vicuña, Pampita y su hijo Bautista

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, dijo Vicuña y en pantalla se vio la cara de Pampita. Por su enemistad con la China Suárez, todos pensaron que la frase iba dedicada a ella y la modelo respondió al respecto.

“El momento cumbre de la noche fue cuando Benjamín sube a recibir su premio y agradece a la Argentina por los hijos y por el amor. Y obviamente te poncharon a vos”, lanzó Marcela Tauro. “Eso de que me ponchen era una obviedad”, reaccionó Pampita.

“El camarógrafo no se iba a perder ese plano, de ninguna manera. Y yo ahí, cara de póker. ¿Qué voy a hacer? Sabía que tenía la cámara en la cara”, comentó y resaltó que su cara de felicidad era sincera. “Es un premio recontra merecido, un personaje que arrasó con todo”, añadió.

“Se especuló mucho con Moritán, sobre cómo quedó en ese momento, ¿hubo algún reproche?”, indagó Pampito. “Pero ustedes están haciendo interpretaciones equivocadas porque yo no lo sentí de esa manera, yo sentí que agradecía todo lo que Argentina le había dado, nunca me sentí identificada”, explicó.

Además, aseguró que no se trataba de un “palito” para la China Suárez. “No, para nada. Jamás él tendría una intención así. Lo conozco mucho. Y además él tiene una excelente relación con Rober. Se acompañan mucho con la crianza de los chicos”, sentenció.

Pampita habló de la China Suárez y de su foto con su hija, Magnolia

Luego, Maite Peñoñori le preguntó sobre la foto que se viralizó de Pampita y Magnolia, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña en un shopping. La cuenta Gossipeame la subió el fin de semana y luego la actriz respondió en sus redes sobre la imagen que recorría las redes.

Pampita junto a Magnolia

Al respecto, Pampita contó que uno de sus hijos quería cortarse el pelo y lo fue a buscar a la casa de Vicuña. Allí estaba Magnolia quien pidió acompañarlos y tanto la modelo como la China estuvieron de acuerdo. “Con los chicos pasa mucho eso”, reveló Pampita.

“Para nosotras es re normal porque son hermanos. No están esperando el día que les toca o no les toca. La puerta de mi casa está abierta para sus hermanos siempre. Somos todos una gran familia ensamblada y hay mucho amor”, contó.

La respuesta de la China Suárez tras observarse a Pampita junto a Magnolia

Luego, fue consultada sobre el polémico video de la China Suárez en el motorhome y aseguró que no hablaría nada en contra de ella. “Eugenia es parte de mi familia. Es la mamá de los hermanos de mis hijos. Así que nunca voy a tener polémica con ella con ningún tema”, dijo.

“A partir del día que ella pasó a ser la madre de los hermanos de mis hijos, para mí es sagrado no meterme en quilombos, no decir cosas que puedan afectar al otro”, explicó. “Hay una cosa de lo que es la fantasía de afuera y cómo vivimos nosotros nuestro día a día. Nosotras nos hablamos muy regularmente. Hay mucha comunicación”.

“¿Podrían ser amigas?”, retrucó preguntó Guido Zaffora. “Yo creo que somos buenas madres de chicos que son hermanos”, cerró.

