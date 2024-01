Pampita reveló qué cambio físico no le permite a su esposo Roberto García Moritán: “Me muero”

En una inusual discusión desatada en el Bailando 2023 (América), Maxi de la Cruz reveló que su esposa se encarga de depilarlo en algunas áreas del cuerpo.

Esta revelación llevó a Marcelo Tinelli a indagar en el tema, y Pampita no tardó en explicar por qué no le gustaría que su esposo, Roberto García Moritán, se someta a la depilación definitiva.

La pregunta de Moria Casán sobre si la esposa de Maxi de la Cruz realiza depilación con cera desencadenó la discusión. Ante la confirmación, Moria quiso saber si Maxi había recurrido a sus servicios: “¿Tira de cola te hiciste, guapo?”, lanzó sin filtros.

Pampita, al dar detalles de sus preferencias sobre la depilación de su esposo, dejó en claro su posición: “No, me muero si se va a depilar. Tan metrosexuales no me gustan”, expresó con total sinceridad, mostrando su oposición a que su marido adopte este tipo de prácticas.

Pampita y Roberto García Moritán celebran cuatro años de casados

La opinión de Fede Hoppe sobre la depilación definitiva

En medio de la discusión, Marcelo Tinelli buscó la perspectiva de su productor, Fede Hoppe, quien había optado por la depilación definitiva en el pasado.

“Después de mucho tiempo de depilarme me hice la definitiva. No me gustan los pelos”, afirmó Hoppe. Aunque algunos en el jurado elogiaron su decisión, Pampita expresó sus dudas y, con curiosidad, preguntó si la depilación incluía la “tira de cola”. Tinelli confirmó que sí, eliminando todo el vello de su cuerpo.

Ante la revelación de Hoppe, Pampita fue más allá y le preguntó a la modelo si su esposo también estaba depilado. “No, me muero si se va a depilar”, respondió sin titubear.

La jurado dejó en claro que no le gustan los hombres demasiado preocupados por su apariencia y que no permitiría que su esposo adoptara este tipo de procedimientos.