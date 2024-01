Pampita se la jugó y confesó con qué famosa argentina tendría intimidad

Pampita fue como invitada al programa de stream Rumis, que conducen Zaira Nara y Lizardo Ponce, y no dudó a la hora de responder las preguntas más picantes que le hicieron. La modelo está en Punta del Este y aceptó la propuesta de ir a La Casa Stream donde se la vio muy relajada y cómoda como pocas veces.

Carolina estuvo casi una hora compartiendo con los famosos que son parte del proyecto y se animó a responder la pregunta al hueso de Juariu. “Si tuvieras que elegir una mujer del espectáculo para pasar una noche o que te parezca linda, atractiva o le darías un beso...”, indagó la panelista de Cortá por Lozano.

“¿Si en algún momento me gustaran las mujeres? Porque hoy no, pero yo creo que Lali. Es diosa, hot, debe ser bárbara en la cama. Tiene una pinta de que es una bomba”, contestó y le tiró flores a la artista.

“No me escribas Lali porque todavía no me gustan las mujeres”, bromeó mirando a la cámara. “Es fogosa Lali, se la ve bien”, añadió Juariu y Pampita estuvo completamente de acuerdo: “¿Pero vos la vista bailando en el escenario? Diosa!”.

En ese momento Lizardo, Zaira y Cachete Sierra le advirtieron que podría sumarse al “Chape Tour” de Lali, ya que en sus shows la cantante besó a muchos famosos, aunque también desconocidos, y todos hablaron muy bien de ella.

Pampita tuvo que elegir entre Julieta Prandi y Nicole Neumann y fue picante

Los famosos no la dudaron y se metieron con una pregunta picante para la modelo, quien estaba muy dispuesta a responder. Por eso le preguntaron por Nicole Neumann y Julieta Prandi, con quienes estuvo enfrentada por años y son las dos modelos que están acusadas de haberle puesto el apodo de “Muqui” cuando arrancó con su carrera.

“Estás en un barco. De un lado tenés a Nicole Neumann y del otro, a Julieta Prandi. Podés rescatar a una de ellas dos. ¿A quién rescatás?”, disparó la influencer, despertando las risas de sus compañeros y la invitada.

“Qué guachada. Que se ahoguen las dos”. Y aclaró, para no generar ningún malestar entre sus colegas: “Es para no elegir, eh. No es de mala. Se agarran una con la otra y flotan”.

