La pregunta fuera de lugar que le hicieron a Pampita sobre el episodio del “motorhome” y la China Suárez

La conductora y modelo Pampita expresó su firme descontento tras una incómoda pregunta retro durante su participación en un segmento de LAM.

Santiago Sposato, el cronista del programa, revivió un escándalo del pasado vinculado a su separación con Benjamín Vicuña en 2015, desatando la reacción contundente de la figura mediática.

“Ya pedí en varias oportunidades que no se hable más del tema. No me gusta que revuelvan porquería del pasado”, señaló Pampita, visiblemente molesta por la mención del escándalo, enfocándose en el presente y su labor profesional actual.

Esta incomodidad resurgió luego de que en Bailando 2023, el conductor Cris Vanadia viera las últimas búsquedas en Google desde el celular de Pampita, donde figuraba el polémico episodio del motorhome con China Suárez y Benjamín Vicuña.

La modelo reiteró su malestar frente a la situación: “No me gusta que revuelvan porquería del pasado. No me gustan los programas que hablan del pasado. Hay mucho presente. Yo soy súper creativa, laburo de mil cosas. Hay mucho mío para hablar de mi hoy”.

Pampita Ardohain fue contundente al hablar del episodio del motorhome de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Enfatizando su postura, Pampita destacó que este tema ya fue superado y que prefiere no abordarlo, especialmente por el bienestar de sus hijos: “No me gusta que mis hijos vean ni lean nada al respecto”.

Además, explicó que la aparición de la mencionada búsqueda fue parte de un trámite administrativo y que lamenta que ese día coincidiera con la inspección de su historial en Google.

Pampita en Bailando 2023

“Lamentablemte pasó eso porque estuve haciendo los trámites de la Embajada de Estados Unidos y tenía que poner cuándo empecé a trabajar acá. Fue de casualidad”, contó Pampita. “Mala suerte que ese día tenía esa búsqueda. Fue por un trámite”, cerró Pampita.

