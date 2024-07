Insólito: la hija del Primer Ministro de Emiratos Árabes Unidos se divorció por Instagram

La hija del primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Sheikha Mahra Mohammed Rashid Al Maktoum, pidió el divorcio a su esposo por Instagram.

La mujer publicó una foto en la que se leía: “Mientras estás ocupado con otras compañías, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu ex esposa”.

Sheikha es una de las treinta hijas de Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, actual Ministro de Defensa, primer ministro y Vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, y gobernante de Dubai.

Todo indica que la princesa estaría invocando la práctica del triple divorcio utilizada en algunos países musulmanes, donde un hombre puede divorciarse instantáneamente de su esposa declarándolo tres veces.

Escándalo en Emiratos Árabes Unidos: la princesa de Dubai le pidió el divorcio a su marido por Instagram

Llama la atención su proceder, primero por hacerlo público y segundo porque es muy poco usual que en Emiratos Árabes Unidos las mujeres lo invoquen con sus maridos. El hombre en cuestión, con quien la princesa tiene una hija pequeña, es el jeque Mana Bin Mohammed Al Maktoum, también miembro de la familia gobernante de Dubai.

Sheikha es muy activa en Instagram, donde tiene 648 mil seguidores y ostenta sus visitas a diferentes partes del mundo, las portadas de revistas que protagoniza y hasta sus fotos con famosos, incluyendo una con el actor Steven Seagal.

Aunque en redes sociales algunos dudan de la veracidad del posteo, afirmando que la cuenta de la princesa fue pirateada, la imagen con el pedido de divorcio sigue ahí, casi dos días después de haber sido publicada. Además, la mujer borró todas las fotos que tenía con su esposo.

Por su parte, CNN contactó a la Oficina de Medios del gobierno de Dubai para solicitar comentarios, la cual remitió a CNN a la oficina de medios de Mahra, sin obtener respuestas. A su vez, ni el gobierno de los Emiratos Árabes ni el esposo de Mahra, Sheikh Mana, han comentado la publicación de Instagram.