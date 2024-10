Alfalfa: Mendoza podría suplir parte de un negocio de millones de toneladas

Los Emiratos Árabes se encuentran a más de 14.000 kilómetros de Mendoza y, sin embargo, es un destino con gran potencial para los productos mendocinos. Así lo aseguraron los representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios de Emiratos Árabes Unidos que visitaron la provincia. Con el objetivo de conectar un mercado gigante y los principales productos locales, apuntaron a incentivar y poner foco en la posibilidad de llegar a uno de los principales hub logísticos del mundo. Es decir que no solo se puede llegar con los productos a los Emiratos sino a la parte del mundo que se nutre de esta importante región.

Omar Haffar, el presidente de la mencionada Cámara, y Florencia Ferreyra, directora de Relaciones Internacionales, formaron parte de una gira por Mendoza y otras partes del país para establecer lazos comerciales. Los miembros de la Cámara son argentinos que eligieron vivir en Emiratos desde hace varios años, pero buscan mantener vivas las conexiones. Así, destacaron que la provincia puede exportar a Emiratos una gran variedad de productos al tiempo que aprovechar la gran vidriera que existe en ciudades como Arabia Saudita, Qatar y otras del Golfo Pérsico. En este marco, hay un producto novedoso que ya ha comenzado a encararse desde la provincia, pero que precisa ganar volumen.

Se trata del cultivo y exportación de la alfalfa, una planta que sirve para alimento de ganado como caballos, vacas y camellos. “Buscamos establecer lazos entre los productores, posibles inversores y los compradores de Emiratos”, contó Haffar. El negocio es tentador ya que el consumo estimado solo en Emiratos es de un millón de toneladas. En tanto, si se cuenta a Arabia Saudí los requerimientos alcanzan los 5 a 6 millones de toneladas. Aunque no se trata de un cultivo de especialización y el negocio está en el volumen, esto es una ventaja debido a que es una planta que crece fácilmente.

Ventajas y desafíos

La clave para que la alfalfa crezca es que se riegue de una determinada manera. Sin embargo, el agua –tal vez más que en otros cultivos- es clave y es un recurso del que Mendoza dispone por la existencia del riego más allá de la crisis hídrica en danza. Aquí, sin embargo, una pata importante es la inversión debido a que si bien existe el recurso es preciso colocar sistemas de riego ya que la alfalfa debe regarse por aspersión. “Con un buen riego se puede hasta duplicar la producción”, explicó Haffar. En este marco, el clima seco de Mendoza también es un punto a favor debido a que la alfalfa se cultiva, se seca y se compacta para poder exportarse.

“No hay muchos países que puedan producir alfalfa”, sumó Haffar. Tanto él como Ferreyra destacaron que la calidad del producto argentino es superlativa en comparación con la cultivada en Estados Unidos o Sudán, que se encuentran entre los principales productores mundiales. En este marco, la alfalfa local tiene a favor su buena calidad aunque posee algo no menor en contra: se trata de la gran distancia que existe entre Argentina y Emiratos. Por este motivo, para que la exportación sea negocio, lo ideal es formar clusters así como aunar esfuerzos para formar la mayor cantidad de volumen posible.

“El objetivo es juntar las producciones que ya existen en Córdoba y en el Sur de Mendoza y sumar más”, apuntaron los representantes de la Cámara de Comercio. Es que la idea es llenar contendores con 27 toneladas de alfalfa que, al mismo tiempo, sean acompañados por otros con distintos productos locales. “Tener mayor cantidad de contenedores no solo implica un impacto más grande en el negocio sino que también abarata los envíos”, destacó Haffar. La distancia y los costos logísticos entre Argentina y Emiratos no es un punto menor por lo que, además de “engordar” los fletes también se analizan rutas más cortas.

Miembros de la Cámara de Emiratos estuvieron con la vicegobernadora, Hebe Casado.

“Hay que pensar que un cargamento hasta allá puede tardar 50 días y eso desalienta a los compradores si se piensa que la alfalfa de Sudán les llega en 10″, analizó Ferreyra. Pese a que destacó que la calidad local es superlativa en comparación con la competencia, la disponibilidad “inmediata” le gana a cualquier opción. Por este motivo, no solo se busca una ruta que acorte en diez días el viaje entre Argentina y Arabia sino, además, se aspira a lograr hacer stock en Emiratos para contar con mayor disponibilidad del producto.

Los tesoros de Mendoza

La “gira” realizada por distintos puntos de la provincia de los representantes de la Cámara de Comercio Argentina de Emiratos no solo se circunscribió al incentivo de la alfalfa como un negocio emergente. Además, los visitantes pusieron en valor productos mendocinos clásicos como los frutos secos y el vino con altas chances de exponerse y venderse en sus tierras de adopción. Hay que tener en cuenta que aunque el mundo musulmán no toma alcohol, la vidriera mundial que ello implica pude ser un escalón para llegar a otros destinos. Por otra parte, en los supermercados se vende alcohol para las personas y emigrantes que residen allá, pero no practican la religión. Esta venta, aclaró Ferreyra, es medida y controlada.

Además, de los frutos secos y otros productos tradicionales, Mendoza podría recibir potenciales inversores. La minería es uno de los atractivos en la actualidad aunque también las posibilidades que se abren para el turismo tanto de montaña como en bodegas. Más allá de todo, Haffar –que había estado en Mendoza en octubre del año pasado- observó un cambio de tendencia. “Creo que hay expectativas positivas y mucha confianza de que el nuevo rumbo del país será para mejor”, comentó Haffar.