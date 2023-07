Yanina Latorre subió una foto en bikini y con el cuerpo aceitado que no se contuvieron a comentar

Yanina Latorre viajó a Europa junto a su marido, Diego Latorre, con quien fue a visitar a su hijo mayor que vive en el exterior. En familia, aprovecharon a recorrer diferentes puntos de España y la panelista de LAM aprovechó cada nuevo destino que visitaron para posar con distintas bikinis que lució como nunca.

La influencer sabe cómo captar la atención de todos, ya sea en televisión o a través de las redes sociales, donde la siguen millones de personas. Muchos de sus seguidores están pendientes de su viaje, ya que Latorre comparte fotos y videos de cada lugar nuevo que visitan.

El fin de semana fue el turno de Ibiza, desde donde la panelista posó con una bikini dorada y con el cuerpo aceitado, el que brilló más que nunca por el sol. El bronceado de Yanina Latorre causó furor en Twitter, donde la esposa del comentador de fútbol posteó la foto.

“Buen dia rufianes #ibiza”, se limitó a escribir y los usuarios no se contuvieron a comentar, con piropos dedicados especialmete para ella. “Lpm Yaninaaaaaaa sos una “It” en todos los aspectos de la vida te amo”, “Ese lomo se tiene o no se tiene,ni con toda la vida en el gym. Diosa Yanina!!!”, “Yo no puedo creerrr está chequeado lo bomba que sos Yaninaa?”, fueron algunos de los mensajes.

Yanina Latorre causó furor en redes con una bikini roja de tiritas

Desde España, Yanina cautivó al compartir su ratito bajo el sol, mientras su hijo y su marido disfrutaban de una siesta. “Diego y Dieguito siesta, y yo dije ‘ni en pedo me pierdo una tarde de playa’. Chicos solita, con mi bolsito y mi toallita. Feliz, disfrutando de esta Cala hermosa y tomando sol”, dijo Yanina en un video que compartió con sus millones de seguidores.

En el video y en sus fotos en las que se la ve disfrutando del mar, Yanina luce una microbikini roja, de tiritas regulables, con la que dejó al descubierto su increíble físico. La panelista es dueña de una figura envidiable a sus 54 años, la que cuida con ejercicio diario y muy buena alimentación.

