La guerra menos pensada: Maru Botana y Yanina Latorre, de mejores amigas a enemigas íntimas

El equipo de LAM, programa que conduce Ángel De Brito, salió a buscar a Maru Botana por algo que dijo hace como dos años atrás en el programa de Jey Mammon, sobre Yanina Latorre. En esa oportunidad, el conductor le preguntó por la relación que tenían y la cocinera contó que estaban peleadas, pero no dio más detalles.

Consultada por el movilero de LAM, Maru Botana sólo se limitó a reírse y tampoco dio muchas precisiones, pero sí confesó que sus hijos son amigos. “Cuento viejo, chicos, renueven las preguntas”, lanzó la cocinera frente a las preguntas del cronista. Pero el periodista fue al hueso y le preguntó sin filtro: “¿le hiciste bullying?”. Maru respondió categóricamente que no y repreguntó: “¿me ves capaz?”.

Después Maru se enredó con sus propias palabras y largó un sinsentido de cosas que cerró con un “yo prefiero no hablar”. Pero la que sí habló fue Yanina Latorre y dio detalles de que lo pasó entre ellas.

¿Por qué se pelearon Yanina Latorre y Maru Botana?

A la vuelta del clip, Yanina Latorre, más moderada que de costumbre, contó que ella la quería mucho y que eran íntimas amigas. “¿Por qué voy a inventar una historia de algo que pasó a mis 19 años?” soltó Yanina y empezó a contar todo.

Resulta que cuando eran jóvenes, Maru Botana no eran tan flaca como ahora y parece, según cuenta la panelista de LAM, que a la cocinera le molestaba que sí lo fuera, entonces empezó a cuestionarla y a burlarse de su peso.

“Un día me encaró mal y me dijo ‘sos anoréxica’ y se empezó a reír adelante de todo el mundo de mí”, confesó Yanina y dio más detalles. “Ella nos cocinaba. Si ibas a la casa y te hacía lemon pie, rogel y un día me dijo (al ver cómo comía) ‘no me jodas, vos llegas a tu casa y vomitas’, yo se ve que me ofendí, Dora se calentó, llamó la madre y fue todo un escándalo”.

Desde entonces, según Yanina, no se saludaron más. Pero, conociendo a Yanina y que no le gritó un rosario de insultos, podría haber un acercamiento entre la cocinera y la panelista.

