Yanina Latorre mostró la renovación lujosa de su departamento y un detalle desconcertó a sus seguidores

A Yanina Latorre le gusta vivir como diva y no tiene problemas a la hora de admitirlo. En redes ella comparte todos los detalles de su vida con su más de un millón y medio de seguidores, por lo que no dudó en mostrar cómo remodeló un departamento en el que vivió con Diego Latorre y sus hijos por varios años.

La panelista de LAM contó que Diego Latorre compró un departamento ubicado en Avenida Los Incas, en la Ciudad de Buenos Aires, y fue con el dinero del primer contrato que firmó con Boca. Precisamente allí donde vivieron apenas se casaron y también donde nacieron sus hijos, Lola y Dieguito.

Si bien ahora viven en una enorme casa con jardín y pileta, ubicada en un lujoso barrio de Pilar, decidió remodelar el departamento que aún conservan. La idea es tenerlo para ocasiones especiales, como cuando necesitan hospedarse en la Ciudad, ya que allí está ubicado el piso.

Lo que desconcierta en la enorme inversión de dinero que hizo y sobre todo el canje que recibió de diferentes empresas para una vivienda en la que no vive nadie y que rara vez usan. Y muchos la criticaron por eso, por pedir que le regalen cosas que ella “podría pagar perfectamente”.

Yanina Latorre y su familia

“Canje? A ella que lo puede pagaaar!!!! Porq no me dan canje a mi que no tengo un mango y necesito los muebles para mi dormitorio”, “Quiero !! Tengo un living vacío”, “Así cualquiera !!! Pero cuando sos un laburantr y no podes, no te pasa lo mismo”, “Hermoso depto pero tanto lujo para qué?”, “Y con los otros muebles que hiciste?”, fueron algunos de los cientos de comentarios al pie del video.

Yanina remodeló el living, los baños y los dormitorios de sus hijos y mostró cómo quedaron cada uno de los espacios.

“Con el living estoy chocha. Soy tan pel... que no filmé el antes. Cambié todo, techo, paredes, luces, piso, ventanas, exteriores del placard. Siento que hubo un cambio de energía hermoso. Me quiero quedar a vivir acá sola, quedó hermoso”, contó en sus redes sociales.

La panelista luego, mostró el toilette que despertó especial interés por un detalle excéntrico: el papel higiénico color negro.

El pequeño baño tiene su grifería y sanitarios de color negro por lo que el papel debía ser igual. “Le mandé a pedir a Lola que compre en Miami. No podía poner algo blanco ahí”, aclaró.

Cama de plaza y media con tonalidades rosa.

“Por fin….nuestro depto esta listo! Renovamos energías y los ambientes. Nos armaron un proyecto a medida, hermoso y hecho con mucho amor. Hasta parece magia”, escribió en las redes.

“¡Cambiamos TODO! Y ellos lo hicieron a mi gusto, porq lo fuimos armando juntos! Me escucharon y diseñaron todo como lo soñe! ¿No es genial? Me armaron un hogar nuevo”, cerró.

Más fotos del renovado departamento de Yanina Latorre

