Yanina Latorre lanzó supuestos datos sobre Ana Rosenfeld: “Manifiesta que vive de prestado, es casi indigente la caradura”

Yanina Latorre comenzó el día con un filoso tuit que parecería se relacionaba con el tema de la victoria judicial que obtuvo Ana Rosenfeld en la Justicia frente a la demanda que le hicieron unas exclientas, según Exitoina. Así, la panelista manifestó incrédula hace dos días en “LAM” ante los dichos de la letrada, quien expuso su alegría por haber recibido un fallo a favor en este polémico caso.

Este jueves, Yanina comenzó un enigmático en Twitter: “Se complicó la sucesión. Una acreedora la abrió oportuna deuda que nunca cobró. Vaciaron la caja fuerte. Ampliaremos”. “¿Frydlewski?”; “¿la abogada de los famosos?” y “Ana R” fueron algunas de las respuestas de usuarios que la esposa de Diego Latorre obtuvo con este mensaje, ya que recordaron que el esposo de Ana, Marcelo Frydlewski, falleció hace casi un año.

Ana Rosenfeld y Yanina Latorre

Luego, Latorre reveló más información al escribir: “La hija se presentó en un juicio de daños que le inició a una ex cliente y manifiesta que vive de prestado, que no tiene dinero, ni bienes. El escrito es hermoso. Es casi indigente la caradura”. Al revelar que una hija dio la cara en los tribunales, muchos de los seguidores de Yanina relacionaron sus declaraciones con Rosenfeld, ya que una de sus chicas es abogada también.

El tuit de Yanina Latorre

“¿Anita Rosenfeld? ¡Jajajajajajajajajajajajaja! Abro el ojo y pum, ¡Yanina se despertó en modo Zen! Jajajajajajaja”; “AR”; “Uy creo que es A.R”; “Mira Anita eh; “¿La abogada ex panelista?”; “Por eso A.R en su Instagram todo es canje, ja”; “¡Anita es muy inteligente! ¡Y muy avara! Jajaja”, fueron algunas de las suposiciones o afirmaciones que hicieron los internautas.

Qué dijo Yanina Latorre en LAM

Sin embargo, Ángel de Brito recordó al aire en “LAM” El tuit con el que Ana Rosenfeld anunció su victoria judicial y le lanzó un picante comentario a Yanina: “Che, escuchame... Ana Rosenfeld le ganó a su exclientas, pedile perdón”.

Ana Rosenfeld y Ángel de Brito

“Viste el tuit, ¿viste la prueba?”, respondió con seguridad Latorre, ante lo cual el conductor manifestó: “Yo vi el tuit de Ana, le pregunté hoy y me dijo que sí, ya está, les gané. Yo si Ana pone un tuit, le creo”. “Yo no le creo”, refutó Yanina mientras que Ángel aseveraba: “Yo sí, no se va a mandar a poner un tuit para que todos la matemos. Mirá que Anita es viva”.

“Pero abajo están todas las denunciantes diciendo ‘mi querella está activa’, ‘no saliste sobreseída’. ¿Por qué no muestra pruebas?, ¿por qué no lo filtró a los periodistas?”, agregó Yanina y De Brito con un tono burlón expresó: “Deberías pedirle disculpas a Anita. Por tu culpa se fue de ‘LAM’”.

“Ni en pedo”, respondió sin titubear la filosa panelista.