21 de julio de 2026 - 16:10

Números rojos en la cinta métrica: para qué sirven y por qué son diferentes de los negros

Estas marcas aparecen cada 16 pulgadas y funcionan como una guía técnica para ubicar los parantes en las paredes sin necesidad de realizar cálculos constantes.

Esta es la razón por la algunos números en la cinta métrica son rojos.&nbsp;

Esta es la razón por la algunos números en la cinta métrica son rojos. 

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Por Daniela Leiva

La cinta métrica es un objeto cotidiano en cualquier hogar, pero pocos conocen el secreto de sus marcas de colores. Mientras que los números negros indican las medidas convencionales, las cifras resaltadas en rojo cumplen una función específica para la construcción que ahorra tiempo y evita errores de cálculo manual.

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Estos números aparecen en intervalos de 16 pulgadas, que equivalen a unos 40,6 centímetros. Aunque parezca una cifra arbitraria, responde a un estándar de ingeniería utilizado para colocar los montantes o vigas que sostienen el revestimiento de las paredes, facilitando una distribución estructural uniforme y segura.

¿Por qué el estándar de construcción usa 16 pulgadas?

La razón técnica de este espaciado es la optimización de los materiales de construcción. Al colocar los perfiles de madera o metal a esta distancia exacta, las placas de revestimiento encajan perfectamente sin generar desperdicios de material. El trabajador solo debe extender la cinta y marcar donde aparece el color rojo, eliminando la necesidad de medir tramo por tramo y reduciendo drásticamente el margen de error humano en la obra.

Si bien este recurso es más común en herramientas de países que utilizan el sistema imperial, como Estados Unidos, también es frecuente encontrarlo en cintas métricas comercializadas en regiones que usan el sistema métrico decimal. Es una ayuda visual que permite localizar puntos de apoyo estructural de manera inmediata para facilitar reparaciones o instalaciones domésticas.

¿Qué otros detalles mejoran la precisión de la cinta métrica?

Existen otros componentes diseñados para la exactitud. El pequeño gancho metálico del extremo tiene un desplazamiento calculado que no indica que la herramienta esté rota. Se mueve exactamente el grosor de su propio metal para compensar la medición: se desplaza hacia afuera cuando se engancha en un borde externo y retrocede cuando se apoya contra una superficie interna. Esto garantiza que el resultado sea correcto en ambos casos.

Incluso la carcasa de la herramienta aporta información útil. Muchos fabricantes imprimen en la base la medida exacta del cuerpo de la cinta métrica. Esto permite realizar mediciones en rincones o marcos internos apoyando la base contra una pared y sumando esa cifra al número que indica la cinta, lo que evita doblar la tira metálica y perder precisión en el resultado final.

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