Yanina Latorre y Pamela David frente a frente tras sus fuertes cruces mediáticos

Tras muchos años de enfrentamientos y escandalosos cruces mediáticos, Yanina Latorre y Pamela David se vieron las caras en un estudio de televisión y, el tenso encuentro detrás de escena quedó registrado por las redes de LAM, según Ciudad Magazine.

“Y se saludaron nomás”, tituló la cuenta de Instagram del programa de Ángel de Brito. En las imágenes se la puede ver a Pamela, saludar una por una a las “angelitas”, en su visita a LAM. Latorre le devolvió el distante saludo y continuó charlando con Pía Shaw.

"Y se saludaron nomás", posteó Ángel de Brito. Captura video.

Cabe destacar que desde que LAM desembarcó en América, Yanina Latorre y Pamela David se corrieron de sus internas personales, más allá de alguna letal opinión de la panelista sobre la esposa de Daniel Vila.

Pamela David saludó a Yanina Latorre

Yanina Latorre y las críticas sin filtro al nuevo programa de Pamela David

En septiembre de 2021, tras la abrupta salida de Jorge Rial de América, Pamela David volvió a la televisión con un programa de entretenimientos y Yanina Latorre fue durísima con ella.

La panelista de LAM se puso a ver La ruleta de tu vida y a través de sus stories de Instagram fulminó tanto al formato del programa como a la actitud de la esposa de Daniel Vila frente a la conducción.

“Es que es tan pero tan malo que no sé bien qué decir. Ella no es empática, no tiene onda, se equivoca todo el tiempo, no le pone emoción. A esto hay que buscarle la diversión y emoción”, comentó, muy picante.

Luego, en abril de este año, Pamela David le dio una nota a Catalina Dlugi, para Agarrate Catalina, y dejó entrever su deseo de finalizar con los conflictos con Yanina Latorre.

Yanina Latorre y Pamela David:

“No tengo problema con nadie, honestamente no es una postura, es mi forma de ser”, dijo la conductora.

Luego reveló el encuentro amable que tuvo con la panelista de LAM en un evento: “Con Yanina nos cruzamos en un Martín Fierro de radio y ella venía con su marido y cuando la agarré, se queda dura. Entonces le digo ‘relajá, ya está, no tengo problemas con vos’, no me acuerdo qué me contestó, pero para mí nunca fue un tema”.