Yanina Latorre se hartó y liquidó a María Fernanda Callejón: “A mí no me dieron trabajos por chuparla”

Este martes, Yanina Latorre se hartó y le contestó a María Fernanda Callejón, después de que la actriz la destrozara en Duro de Domar, programa en el que es panelista. Yanina tiró un carpetazo y habló de su relación de amante con Guillermo Coppola, la manera dudosa en la que habría conseguido trabajos, y hasta se dio el gusto de liquidar al resto del staff del programa de C5N.

La que empezó todo fue María Fernanda Callejón, quien aprovechó el revuelo de LAM (las peleas de Berardi con Yanina y Ángel De Brito) para hablar mal de Latorre. La Callejón arrancó diciendo que a Yanina Latorre la quiere...pero...y se le soltó la lengua.

La panelista de Duro de Domar trató a Yanina de no manejar información certera a la hora de hablar de su divorcio y trajo a la memoria de todos, el escándalo que protagonizaron Diego Latorre, su mujer y Natacha Jaitt. Entre risas, sus compañeras de programa celebraban que Callejón le estuviese pegando a Yanina.

LA FULMINANTE RESPUESTA DE YANINA

Tras escuchar los dichos de Callejón, Yanina Latorre se acomodó en su sillón y empezó a disparar munición pesada. “Vos y yo hablamos privadamente de cosas que nunca conté porque tenemos un vínculo hace mucho tiempo, porque vos fuiste muy amiga de Diego (Latorre) cuando eran jóvenes cuando vos eras amante de Coppola, amante no novia porque él estaba casado. O sea que yo sí soy una señora y tengo el culo limpio y me parece que vos no”, disparó la panelista de LAM.

No contenta con eso, siguió: “¿Vos estás queriendo decir que yo soy famosa porque fui cornuda? No boluda, yo soy famosa porque tengo talento y laburo todos los días de mi vida”, soltó Yanina que recién estaba calentando motores y que evitó hablar de Natacha porque “no está y no puede defenderse”.

Después de eso vino lo más picante. “No fui amante de nadie, y perdón por las palabras, no le chupe la pija a nadie. No me dieron ni un panel ni una ni una obra de teatro por chupar pijas, todo me lo gané con talento y sola. Yo no sé si vos podés decir lo mismo”.

Para cerrar, la panelista y amiga de De Brito atacó al resto del panel de Duro de Domar. “Y acá se terminó el tema. Vos, la pautera chorra de (Julia) Mengolini, la inútil de Chipi (esposa de Dadi Brieva) y el vendido de (Pablo) Duggan me tienen la concha seca”.

Si hasta acá te pareció un montón. Queda más. A Estefanía Berardi se le ocurrió meter bocado y Yanina le saltó al cuello. “Vos no te metas porque me cansaste más que todos”. Es obvio que este round no terminó y habrá que esperar la devolución de Callejón y el panel de Duro de Domar.