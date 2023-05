María Fernanda Callejón demandaría a su ex, Ricky Diotto, y se desató una guerra mediática

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se separaron en junio del 2022 y aparentemente no en los mejores términos. Es que en los últimos días, la actriz aseguró haber sido víctima de violencia de género y eso generó malestar en el padre de su hija, que por primera vez salió a hablar.

Durante una nota con Teleshow, la artista se abrió y por primera vez contó algunos por menores de su relación que sorprendieron a todos, a casi un año de su separación. Callejón se refirió a diferentes tipos de violencia y él contraatacó haciendo alusión a los posteos que ella hace de hija, Giovanna, de 7 años.

“Me costó horrores tomar la decisión. Hasta creí que me sería imposible por el gran peso de la culpa que me significaba quebrar un proyecto familiar. Pero a su vez no lo estaba pasando bien. Ya no era eso lo que quería para mí”, contó la exvedette.

Giovanna con su papá Ricky Diotto y su mamá María Fernanda Callejón, que están separados.

“Cuando pasé a ser un mueble de la casa. Y no necesariamente el sofá del living o una mesa principal. No... ¡Un adorno! Sentía que mi palabra no pesaba. Que mis decisiones no pesaban. Que mi economía no pesaba. Que mi profesión no pesaba. O sea, yo era la nada. O tal vez, sólo alguien que cuidaba de una hija”, expresó Callejón.

“Me sentí muy subestimada. La famosa frase: ´Vos sin mí no sos nada...’, yo la escuché varias veces, sí. Y oírla, no te digo en situaciones álgidas ni críticas sino en discusiones que pudieran parecer normales, es letal”, agregó.

María Fernanda Callejón junto a su marido e hija.

Ricky Diotto rompió el silencio y habló de María Fernanda Callejón en Intrusos

Por primera vez, Ricky Diotto habló tras la separación y lo hizo en una nota con Intrusos. “Estoy agotado. A mí ya no me sorprende nada, estoy medio anestesiado, igual. Estoy cansado, uno se cansa. Ya lloré bastante, ya lloré solo y lloré con la gente que tenía que llorar”, dijo tras la pregunta del notero.

“Nosotros tuvimos un proyecto de vida hermoso, una familia maravillosa, nos ha costado mucho todo. Todos saben el esfuerzo que nos costó tener a nuestra hija, lo linda que es, lo buena que es... Si ustedes supieran lo que es ella, como ha tomado todo bien”, reveló Diotto.

“Yo no me puedo hacer cargo de lo que dice otra persona y de cómo se siente otra persona. Lo único que puedo decir es que durante más de 12 años no he hecho más que otra cosa que vivir para mi familia, como lo hizo ella”, dijo sobre las palabras de María Fernanda callejón en la nota con Teleshow.

“Nosotros somos un equipo hermoso. Somos una familia normal, no somos millonarios. Nos ha costado todo mucho trabajo y hemos construido algo hermoso. Y de golpe uno se encuentra con este tipo de declaraciones que a uno lo dejan medio... Yo he consultado todo siempre con ella, todos los proyectos que hemos tenido, los viajes, si teníamos que cambiar el auto, las cosas con la nena... Me re sorprende lo que dijo porque yo no soy así”, remarcó Diotto.

Ricky Diotto acusa a María Fernanda Callejó de “sexualizar” a su hija

Además, Diotto contó que no se ponían de acuerdo sobre la crianza de su hija y dejó en claro que a él no le gustan las fotos y los videos que sube de la pequeña.

“Yo hablé con ella y le dije lo que pensaba del tema de las redes. Yo subo fotos de mi hija, pero desde un lado normal, en relación a una nena de su edad. Yo no visto a mi hija como una nena de 15 años. No muestro una imagen de una chica que no es”, reconoció.

La acusación pública de sexualización llegó a oídos de María Fernanda Callejón y su abogado se comunicó con Intrusos. Allí, expresaron que “no descartan la posibilidad de hacer una presentación en la Justicia denunciándolo a Diotto por la imputación de un falso delito”.