La serie de Guillermo Coppola: revelan la verdad de lo que pasó en el accidente de Callejón

El exmanager de Diego Armando Maradona, Guillermo Coppola, protagonizó un acalorado debate en el programa LAM (América) con Marixa Balli, a propósito de una historia relacionada con un accidente de tránsito en el que estuvo involucrada María Fernanda Callejón, expareja de Coppola.

La plataforma Star+ estrenó la última semana la serie Guillermo Coppola, el representante y, con la ficción entre las más vistas del streaming, también aparecieron las críticas por algunas historias allí narradas.

Durante su intervención en el programa, Coppola relató los detalles del accidente: “El accidente con María Fernanda Callejón. Libertador y Sarmiento. Veníamos de El Dorado, un boliche en San Telmo. Venía un matrimonio atrás nuestro, Daniel Cerrini y su mujer Bárbara, nuestros preparadores físicos”.

“Nosotros en una camioneta, ellos en otra. Fue a metros de mi casa. Aparece un colectivo del Rosedal, sin luces. Tuc, me pega de costado. Golpazo, golpazo. Me pego con el espejo retrovisor. Sangre en la frente y en las cejas”, añadió.

“Daniel, cuando ve la situación, ve al colectivero y tiene una reacción que yo no hubiese tenido. Le preguntamos qué pasó, cómo salió así, salió no sé si de contramano pero fue sin luces de un lugar insólito. Daniel le pegó y tuvo una causa. Llega una ambulancia a buscarme a mi”, sumó.

“Yo no me voy, no me escapo. Fernanda queda con Daniel y con Barbarita, que la llevan a su casa. Fernanda dolorida del cuello y de la frente. La ambulancia me lleva a mi solo, a la Clínica del Sol, de la calle Coronel Díaz. Ella se preocupaba más por mi que por ella, porque yo tenía toda la cara ensangrentada. Tenía el ojo tapado”, agregó Guillermo.

“Daniel y Barbarita acompañan a Fernanda a su departamento en la calle Dorrego, antes de tener un duplex en la calle de Chenault. Es decir, a ella la lleva un matrimonio amigo, muy amigo, que hoy inclusive los llamé para ratificar esto que estoy diciendo”, añadió.

María Fernanda Callejón

“Cuando Fernanda se despierta al otro día, yo me voy a la clínica, me asisten, me cosen la ceja, me hacen los controles que corresponden. El otro día está a la prensa a la mañana, me fueron a buscar por el accidente”, expresó Coppola.

“Vino la policía, labró un acta, el chofer golpeado... Al otro día, Fernanda va a la mañana al hospital Italiano, le ponen un cuello ortopédico, le sacan las placas que le tienen que sacar porque le había salido un huevo en la frente. No estuvo enyesada de las manos, no tuvo las piernas enyesadas y no hubo que darle de comer. Si hubiese sido una fuente, no estoy diciendo esto. Pero le tuvieron que dar de comer. Y como Sandra (Callejón, hermana de María Fernanda) estaba muy ocupada, vino Marixa a darle de comer”, dijo el empresario.

El fuerte cruce entre Guillermo Coppola y Marixa Balli en LAM

Este relato dio pie a un intercambio entre Coppola y Balli, quien afirmó haber asistido a Callejón en el Hospital Italiano tras el accidente: “Sí, y la limpié cuando tuvo que hacer sus necesidades en el Italiano. Y estaba enyesada...”, dijo Balli.

La discusión entre ambos continuó, con Coppola cuestionando la versión de Balli y afirmando que Fernanda Callejón no estuvo enyesada ni tuvo que ser alimentada por terceros. “Es una fantasía tremenda lo que estoy escuchando”, expresó Coppola.

Coppola se cruzó con Marixa Balli en LAM

Balli defendió su versión de los hechos, asegurando que estuvo presente en el Hospital Italiano para asistir a Callejón. “Estuve presente, le limpié la cola. No sé si entendés, no es joda”, afirmó Balli.

El enfrentamiento se intensificó con acusaciones mutuas de ficción y locura. Coppola insistió en que Balli estaba “ficcionando” la historia, mientras que Balli defendió su participación en el incidente como una realidad que vivió en vivo y en directo.