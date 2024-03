“Coppola, el representante”, la serie de Star+ que repasa la alocada, frenética y vertiginosa historia de vida del empresario Guillermo Coppola está dando que hablar en el streaming.

Protagonizada por el siempre sorprendente Juan Minujín -quien se pone en la piel de “Guillote” Coppola-, los 6 episodios de la serie son más que atrapantes y entretenidos, en especial por la dinámica de las caracterizaciones, aquellas que por momento rozan lo exagerado y chabacano, aunque ello no quiere decir necesariamente que sea un mal producto ni despreciable.

“Coppola, el representante”: 5 parejas populares de “Guillote” y que aparecen en la serie de Star+

Dirigida por Ariel Winograd, la serie repasa la vida del manager de Diego Armando Maradona (aunque jamás se lo muestra al astro, más allá de que permanentemente se lo nombra y Coppola habla por teléfono con él), así como también sus excentricidades y lujosos gustos / caprichos.

De hecho, también se repasa el inolvidable Caso Coppola, aquel que en 1996 lanzó a la fama a una serie de personajes mediáticos, entre ellos el abogado Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de la Nación.

Y, por supuesto, la vida amorosa y sexual de Guillermo Coppola tampoco queda afuera. Siempre desde la óptica del empresario de la noche -la serie cuenta con el ‘Ok’ del ex representante de Diego- se repasan las principales parejas que Coppola tuvo en su vida.

Por fuera de ellas, además, Coppola -de 75 años- ha contraído matrimonio en tres oportunidades.

Poster oficial de "Coppola: el representante". (Foto: Prensa Star+)

LAS 5 PAREJAS MÁS POPULARES DE GUILLERMO COPPOLA

- AMALIA “YUYITO” GONZÁLEZ

En la década del 80, en el mejor momento de la carrera de Maradona en el Napoli, Guillermo Coppola mantuvo una relación con la vedette Amalia “Yuyito” González, una de las más provocadoras y populares de la época.

Si bien Coppola ya había estado casado con Isabel Ferri -con quien tuvo a su primera hija, Natalia-, con “Yuyito” González tuvo a su segunda hija, Bárbara-. Interpretada por Mónica Antonópulos en la bioserie de Star+, en la ficción se da a entender que el propio Coppola no quería que la vedette tuviera a la hija. No obstante, luego se hizo cargo y fue un padre presente -a su manera- para la niña.

Su tercera hija, en tanto, es Camila y a quien reconoció luego de un examen de ADN. “Me llamaron, de una sociedad de madres de hijos no reconocidos. Fui y encontré a una señora con una bebita, que era la que estaba haciendo el reclamo. Cuando vi que la beba tenía en la pera el hoyito tipo Kirk Douglas ahí dije: ‘sí, puede ser’. Y era”, confesó Coppola en una entrevista con Catalina Dlugui en 2021.

María Campos como Susana Giménez, Mónica Antonópulos como Amalia "Yuyito" González y Juan Minujín como Guillermo Esteban Coppola en "Coppola, el representante", la nueva serie de Star+. (Foto: Prensa Star+)

Su actual esposa es Corina Juárez (la tercera), con quien tuvo a su cuarta hija, Elisabetta.

- SOPHIE

Aunque en la vida real es poco y nada lo que se conoce de este personaje, en los primeros episodios de “Coppola, el representante” toma un marcado protagonismo la figura de una bella modelo chilena con raíces alemanas.

Interpretada por la actriz chilena Mayte Rodríguez, esta joven irrumpe en la vida de Coppola a comienzos de los 90 y de la mano de la también modelo Karina Rabolini, íntima amiga de Guillermo en la vida real, algo que también se refuerza en la serie de Star+.

Coppola conoce a esta joven en un desfile de modas y se enamora perdidamente al extremo de la obsesión. Y sin aceptar un “no” como respuesta (o varios “no”, ya que la joven lo rechaza en reiteradas oportunidades, sin evitar que un perfil peligroso y acosador de Coppola no deje de insistir en su misión por conquistarla), finalmente Coppola consigue lo que buscaba.

“Coppola, el representante”: 5 parejas populares de “Guillote” y que aparecen en la serie de Star+. Foto: Gentileza

Haciendo gala de todos sus contactos y sus recursos, finalmente Coppola consigue conquistar a Sophie y mantienen una relación que, al menos según se ve en la serie, es estable y duradera. Al menos hasta que, en medio de una entrevista en su lujosa mansión, Coppola se propasa con una periodista y toda la situación es observada por Sophie.

Ello marca el fin de la relación entre ambos.

- ALEJANDRA PRADÓN

Aunque en la serie “Coppola, el representante” se presenta a la relación entre Guillermo Coppola y la también vedette Alejandra Pradón (interpretada por Adabel Guerrero) como una puesta en escena para cubrir una supuesta relación entre la actriz del teatro de revistas y Diego Maradona (al menos al comienzo), en la realidad ambos vivieron un intenso y mediático romance.

Alejandra Pradón habló en "Intrusos" y se mostró muy furiosa por la manera en la que se la representó en la serie.

Fue la propia Pradón quien confirmó detalles sobre su vínculo con Coppola -entre otros-, detallando además que se escapaba de la casa de sus distintas parejas mientras los hombres dormían ya que no aguantaba sus ronquidos ni tener que compartir el baño.

- MARÍA FERNANDA CALLEJÓN

La también vedette y actriz María Fernanda Callejón vivió un apasionado e intenso romance con quien fuera el representante y amigo de Diego Maradona. Y el final de la relación fue por demás sorprendente e increíble.

En 2022, ambos protagonistas de esta historia hablar del vínculo que mantuvieron y de su abrupto final.

“Estuve siete años de novia con él, y cinco años fui su amante por elección propia. No lo digo como víctima, sabía con quién estaba. Me enamoré. Yo estaba de novia con él, y me enteré por televisión que se estaba casando con Sonia (NdA: Brucki, su segunda esposa). Él fue muy amante de su libertad”, contó Callejón en una entrevista de hace dos años.

María Fernanda Callejón

“Ella se casó, no sé si sabiendo que yo era la novia. Si lo supiera no lo diría, hay cosas que son personales y no me interesa hablarlo hoy. Guille es familia. Me formó en un montón de cosas, me abrió las puertas del mundo, yo era una provinciana que no entendía nada y estaba en medio del poder. Era una época muy gloriosa de ambos, hoy todo este tiempo se sanó. Pero yo perdí un hijo con Guille, y mediáticamente fue muy duro”, concluyó en una entrevista televisiva.

A las pocas semanas, el propio Coppola habló de su vínculo con Callejón en el programa LAM y de su boda en el momento en que mantenía su relación paralela con la vedette.

“Me casé porque sentí que tenía que hacerlo. Ella (NdA: por Callejón) no se enteró porque el casamiento fue en el exterior y ella estaba acá. Ella dijo todo, no puedo agregar nada”, dijo sintéticamente Guillote.

“Yo lo sentí. Si lo analizas fríamente, era más fácil vivir así, cómodo. Fernanda me daba esa posibilidad, pero a mí me cuesta ver sufrir a la gente. Y no me daba cuenta. Yo no sabía que Sonia la llamaba. Yo me casé y seguí con Fernanda, pero las dos lo sabían”, cerró Coppola.

- ANALÍA FRANCHÍN

Una de las últimas parejas mediáticas que tuvo Guillermo Coppola, “el representante”, fue la conductora y panelista Analía Franchín, relación que se extendió entre 2002 y 2007.

El romance fue tan apasionado y mediático como turbulento y comenzó en la época en que ella era panelista de Intrusos y ella acompañaba a Diego Maradona en un difícil momento de la vida del Diez.

Luego del inicio de la relación, Maradona y Coppola rompieron su amistad -por situaciones ajenas a la vida amorosa de Coppola-, y fue Analía Franchín quien fue un gran sostén emocional para el empresario canoso.

“Tengo que reconocer que fue una persona importantísima. Nuestra relación empezó después de mi separación de Diego y yo necesitaba apoyo de todo tipo, y el de Analía fue en todo sentido. Para mí fue un momento muy difícil, casi comparable al que pasé en la cárcel”, contó alguna Coppola sobre la importancia de Franchín en su vida.

Analía Franchín

En 2007, en medio de escándalos, acusaciones y rumores de infidelidad cruzados, la mediática relación entre Coppola y Franchín llegó a su fin. Y, cómo no podía ser de otra manera, la ruptura fue mediática también.

A Franchín se la vinculó -erróneamente- con el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, mientras que a Coppola se lo señaló por múltiples y reiteradas infidelidades.

En 2016 se reencontraron ambos en LAM y, con muy buena onda, recordaron sus años juntos y su separación. Luego, con el tiempo, se supo que Franchín y Rodríguez no habían mantenido ninguna relación, sino que fue el empresario quien le presentó a Analía a su actual pareja, Sebastián Eskenazi.

“Son cosas que pasan en la vida. Yo creo que era el momento de separarnos”, contó Coppola en sobre la separación.

“Nos separamos muy bien, de hecho, yo me fui del lugar que habitábamos y como teníamos un solo auto que era el mío, los fines de semana yo se lo dejaba a Guille porque yo ya tenía otra manera de moverme”, acotó Franchín a su turno. Y Coppola, ni lerdo ni perezoso y fiel a su estilo, recogió el guante.

“Ella ya tenía una movilidad un poquito mejor”, dijo, sonriente. “Ahí tenés la respuesta, ahí está la respuesta”, retrucó Analía Franchín, en referencia a que ella ya había conocido a su actual esposo.

LOS ROMANCES INTERNACIONALES QUE NO FUERON

Por fuera de sus tres esposas y de estas 5 parejas mediáticas que no llegaron a dar el “Sí”, el propio Guillermo Coppola ha contado en infinidad de oportunidades (también fiel a su estilo) que estuvo a punto de conquistar a dos celebridades internacionales, incluidas en el olimpo de las mujeres más bellas de la historia: Sophia Loren y Catherine Deneuve.

Juan Minujín como Guillermo Coppola en "Coppola, el representante". (Foto: Prensa Star+)

“Estuve a tiro, ahí, con Sophia Loren, llegué hasta el ascensor y yo creí que subíamos. Me dijo: ‘Sos un hombre fascinante, pero yo estoy enamorada de mi marido’. Y el marido era Carlo Ponti”, reveló Coppola hace un tiempo en una entrevista.

Sobre Catherine Deneuve, destacó -entre risas- que la bella mujer eligió quedarse con quien era su adversario, por decirlo de alguna manera.

“La besé. Vino a la Argentina, pero se la llevó el príncipe Alberto (de Mónaco). Pegué en el palo”, sintetizó, siempre con su buen humor característico.

