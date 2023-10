Dalma Maradona: “Este documental surge desde el amor absoluto por mi papá”

La imagen es icónica: Dalma poniéndole margaritas en las medias a su papá Diego, quien está sentado sobre una pelota. Lo que sigue, da paso a una escena que devendrá en parte de lo que ahora vamos a contar: Maradona corre entre sus compañeros, con las florecitas decorando sus piernas. El amor de una hija, la ternura de un padre.

De eso se trata esta historia, que será presentada el próximo 26 de octubre por HBO MAX, donde Dalma es la protagonista de un documental que muestra una versión de Diego desde los ojos de su hija; La hija de Dios.

Los Andes dialogó con Dalma Maradona y Lorena Muñoz, la directora del documental, acerca de las emociones y lo que significó volver a recorrer el camino de la infancia de la protagonista, bajo una nostalgia arrabalera, atravesada por un archivo familiar que pocos conocían.

- ¿Llegaste a dimensionar lo que significa la figura de tu papá? ¿Cuándo tuviste noción de que tu papá hacía feliz al pueblo argentino?

-Dalma Maradona (DM): No sabría decirte un momento exacto. Sí me daba cuenta de que me llevaba al colegio y la gente se quedaba mirándolo; que íbamos a comer y era imposible porque se llenaba el lugar… La verdad es que no; nunca llegué a dimensionarlo. Ya más grande, obviamente me di cuenta todo lo que él generaba y va a seguir generando.

- El documental, de alguna manera ¿ha servido para comprender otros aspectos de la historia de tu papá?

-DM: Sí. Me pasaba que cuando decidimos contar esta historia, tanto Lore como Axel (NdR: Kuschevatzky, productor) me dieron el permiso de poder contar lo que yo quería contar. Y si bien yo siempre tuve la oportunidad de poder hablar con mi papá, decir las cosas que me gustaban y las que no, él me dio siempre ese permiso de escucharme. En ese aspecto, siento que no me quedé con nada. Pero sí, puede ser que este documental yo lo sienta como un regalo desde el amor para él, para mí y para toda la gente que tenga ganas de ver una historia de un papá con su hija.

- En el documental se muestra cuando vas a Napoli y aparece mucha gente joven; ¿qué tenía, más allá de lo futbolístico, que lo hacía trascender y llegar a la gente de esa manera?

-DM: Esto que decís, a mí me sorprendió mucho, porque muchos niños que no lo vieron jugar, niños que ahora tienen tres o cuatro años, tienen ese amor que pasó de generación en generación. Es muy fuerte ver eso ahí. Yo creo que mi papá tomó la decisión de ir a un lugar, a un equipo al que nadie quería ir, porque eran los marginados. Él lo explicó en su momento. Dijo “a mí me dieron un cheque en blanco y me dijeron cuánto quiere ganar y a qué equipo quiere ir y yo ya había dado mi palabra de ir al Napoli y que íbamos a ser campeones”. Ese sueño que él tenía es lo que me parece que lo que ellos valoran. Me encontré con gente allá que me dijo “tu papá me dio una profesión; tu papá me dio la alegría de mi vida…”. Cosas que van mucho más allá del fútbol y por eso la gente cuando lo nombras, llora, se arrodilla y hace demostraciones de amor, de una locura extrema.

- Lorena, en ese repaso del archivo familiar ¿qué fue lo que más te sorprendió? y a vos Dalma ¿qué fue lo que más te emocionó de todo ese pequeño museo que tiene la familia?

-Lorena Muñoz (LM): Me emocionó muchísimo el archivo porque justamente es único e inédito. Yo había visto algunos documentales de Diego y había visto bastante archivo. Dalma nos contaba siempre que su mamá siempre tuvo un registro muy minucioso de la familia y de Diego. A mí me emociona mucho verlo a él con ese amor hacia sus hijas, me conmueve.

-DM: A mí, obviamente, el archivo me (se detiene)... No lo he visto todo entero, soy sincera. Lo que me pasa es que con este archivo que se eligió, que como dice Lore, me da mucha ternura y mucho amor verlo a él en ese rol de padre, me hizo darme cuenta de un montón de veces que yo decía, este tipo no pudo estar en tal cumpleaños por el trabajo que él tenía y ves mis cumpleaños y ¡está en todos! No sé cómo hacía, pero estaba. Ahora que tengo mis hijas, lo veo y digo ojalá pueda como hacer lo mismo.

- En este volver a repasar la vida de Diego, ¿tenés algún aspecto que te haya impactado o que desconocías?

-DM: En realidad yo siempre tuve mucho diálogo con él, entonces no es que haya algo que me hayan contado que yo no sabía. Se habla tanto de mi papá; de lo bueno y de lo malo, pero de lo bueno también digo capaz era una persona contándome algo que yo decía que bueno ojalá sea así, pero no podía comprobar esa historia y después encontrarme con esa persona misma diciéndome “si es verdad que tu papá peleaba el sueldo de todos los juveniles”. Gracias a eso, no hay nada que me puede dar más orgullo. Encontrarme con alguien que me confirma las historias, es emocionante.

- Para la serie de los tres capítulos, dos transcurren en años donde vos recién habías nacido; ¿es de alguna manera una reconstrucción de aquel?

-DM: No es que fue una decisión de “mostremos los años en que yo no era chica”. Elegimos enfocarnos en Fiorito, en Argentino Junior, en Boca, en Napoli… Y a partir de ahí, contar una historia que en realidad no sé si tiene mucho que ver con esto de decir “como yo no estuve, queremos reproducir de alguna manera ese momento y explicarlo”. La intención es contar la historia de un papá y su hija, dándole más o menos una línea de tiempo. Por supuesto, después hablamos con personas que me interesaban a mí.

- ¿Por qué tres capítulos nada más? ¿Por qué fue resumirlo así?

-LM: Había que pensar en realidad en una forma y nos pareció que la historia que queríamos contar se podía desarrollar muy bien en esos tres capítulos, de manera intensiva, que es un poco lo que pasa. Y en cuanto a contar, tiene que ver con esto que decía Dalma hace un ratito, que es la historia de amor entre un padre y una hija y que está enfocado en su punto de vista. Es un viaje como introspectivo, donde se mezclan recuerdos, situaciones muy amorosas y familiares, siempre desde el punto de vista de ella como protagonista. Es casi una especie de diario íntimo.

- Lorena, ¿qué te marcó de Diego y cómo fue esta convocatoria a ponerte en este proyecto y dirigir La Hija de Dios?

-LM: Me voy a poner de pie para hablar de Dios (risas). Yo lo amo a Diego. ¿Qué te puedo decir? Forma parte de mi vida, como creo que de la de todos los argentinos. Desde que soy muy chica, recuerdo muchos momentos de su vida como marcaron la mía también y dónde estaba yo en ese momento. Lo recuerdo con mucha alegría y algunos con mucha tristeza, pero la verdad que para mí fue un honor, sobre todo porque ahora la conozco a Dalma y la quiero mucho. En ese momento tenía admiración por ella, pero no nos conocíamos. Cuando Axel me propuso este proyecto, acepté de inmediato porque me parecía un punto de vista maravilloso el de contar la historia a través de los ojos de Dalma.

- ¿Qué pensás que diría Diego si viera el documental?

-DM: Me baso en que pudo ver la obra de teatro y que lo primero que me preguntó cuando le dije que tenía esa idea: “¿Pero vas a hablar bien de mí, no?”. “¡Sí, obvio! O sea, todo el mundo opinando, diciendo cualquier cosa; lo único que quiero hacer es hablar bien de vos y hacerte este regalo desde el amor que te tengo”. Obviamente estaba muy emocionado el día de la obra y creo que le hubiera pasado lo mismo con este documental, porque surge desde el mismo lugar: desde este amor absoluto y que cuantas más personas conozco, más lo amo, más lo respeto y más lo extraño.

Esta producción íntima y auténtica, muestra una versión de Diego Maradona contada desde los ojos de su hija y anécdotas de grandes figuras que fueron parte de la vida del ídolo mundial, bajo la dirección de Lorena Muñoz.

La hija de Dios: Dalma Maradona, el documental biográfico de Dalma Maradona que explora los principales escenarios de la vida de Diego llega el 26 de octubre a HBO Max. A través del relato en primera persona de su hija Dalma y personalidades de gran importancia en la historia del 10, los fanáticos podrán conocer los momentos más trascendentales de su vida y carrera, a través de viajes, revelaciones, detalles y anécdotas hasta el momento desconocidas.

La fecha de su estreno fue dada a conocer en exclusiva desde la Bombonera por la misma Dalma Maradona en una entrevista realizada en TNT Sports junto a Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt, Angela Lerena y Maxi Grillo, durante la previa del Superclásico Boca-River por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Bajo la dirección de Lorena Muñoz, La hija de Dios: Dalma Maradona revive la historia de Diego Maradona desde el punto de vista más íntimo de todos: los ojos de su hija. Su relato expondrá lo más auténtico y emocional del ícono del fútbol, reconstruyendo vivencias únicas.

En 3 episodios de 45 minutos, Dalma resignificará sus recuerdos y su vínculo, para humanizar a ese Dios mostrando su lado más terrenal. A través de personas que marcaron su vida, como Guillermo Coppola, Sergio Goycochea, Carlos Tévez, Lalo Maradona, Jorge Burruchaga, Fernando Signorini y sus colegas en Nápoles, La hija de Dios: Dalma Maradona realizará un viaje profundo a importantes momentos compartidos con quienes lo rodearon.

La hija de Dios: Dalma Maradona producida por Infinity Hill y Nativa Contenidos, explorará los principales escenarios de la vida de Diego Maradona pasando por su infancia en Villa Fiorito y su carrera en Italia, hasta llegar a su legado. Además de cubrir los momentos épicos y dramáticos de su trayectoria, Dalma lo mostrará a él en un rol de padre, compañero, mentor y persona.

Ficha técnica

Dirección: Lorena Muñoz.

Guion: Lorena Muñoz, Josefina Licitra y Sebastián Meschengeiser.

Producción: Infinity Hill & Nativa.

Producción general: Helen Roca, Karina Castellano y Axel Kuschevatzky.

Producción ejecutiva: Dalma Maradona.

Producción ejecutiva Infinity Hill: Axel Kuschevatzky, Cindy Teperman y Phin Glynn.

Producción ejecutiva: Nativa: Karina Castellano, Helen Roca y Gabriela Galaretto.