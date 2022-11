Aseguran que María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa están en pareja desde que ella se separó

Un nuevo romance en el mundo del deporte y del espectáculo sorprendió a todos. Es que aseguran que María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa están en pareja desde que la actriz se separó de Ricky Diotto, su exmarido y padre de su hija, con quien está en pleno proceso de divorcio.

La exvedette, quien blanqueó su separación hace cinco meses atrás, se dejó llevar y se enamoró del exfutbolista y actual entrenador, con quien ya compartió momentos familiares y estarían esperando el tiempo prudente para hacerlo público.

El entrenador Fernando Gamboa asumió como técnico de Newell's en junio de 2021.

“Callejón y Gamboa habrían comenzado a salir en julio en medio de la separación de la actriz con Diotto”, aseguró el sitio de espectaculos PrimiciasYa. Además, la noticia del romance la confirmaron este martes en LAM.

También se supo que la artista se lo presentó a su hija, pero aún no le dijo que es su pareja. Por lo que de a poco la relación va avanzando.

Además, Callejón fue el pasado fin de semana con Giovanna a la casa de la hermana del exfutbolista para festejar el cumpleaños número 52 de él.

María Fernanda Callejón

Fuerte acusación de Ricky Diotto contra María Fernanda Callejón

Aunque no todo es color de rosas para María Fernanda Callejón, es que está manteniendo una especie de “guerra interna” con Ricky Diotto. Y, si bien en un primer momento se mantuvo en el ámbito privado, él decidió hacerlo público por una serie de “incumplimientos” de parte de la artista.

María Fernanda Callejón junto a su exmarido e hija.

Según la denuncia que surge de parte de Diotto, su expareja está incumpliendo con ciertas pautas que habían establecido y eso lo tiene molesto.

Fue Pía Shaw quien dio la noticia en LAM y leyó: “María Fernanda no está cumpliendo con los días de cada uno visitas y pienso que a los chicos no hay que meterlos con los temas de los papás”. “A él no le gusta lo que está pasando y quiere que cumpla con el tema de las visitas”, agregó.