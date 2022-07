En las últimas horas, la periodista de “Socios del Espectáculo”, Karina Iavícoli, reveló que la novia de Iván Noble habría sido la tercera en discordia entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto. La periodista filtró los chats y aseguró que Martina es la mujer con quien el ex de la actriz intercambiaba mensajes.

Callejón desafió a la panelista a revelar la identidad de la mujer con quien su marido le habría sido infiel. Iavícoli en su momento aclaró que no sabía quién era, pero que tenía los chats y el dato de muy buena fuente, pero este martes reveló al aire del programa de quién se trataba.

“¿Querían saber con quién eran los chats de Ricky Diotto? Es con Martina, la novia de Iván Noble”, afirmó la periodista de espectáculos.

Y luego comentó que la joven y el cantante “van y vienen”. “Es una relación que van y vienen. Por lo que yo sé, ellos siguen saliendo”, dijo.

Y efectivamente ambos están en pareja actualmente, según comentaron Iván y Martina en diálogo con Estefi Berardi, la panelista de LAM. El cantante y su novia se comunicaron con ella para desmentir la información que había dado Karina Iavícoli en el programa de Eltrece.

“Nunca lo vi en mi vida. No lo conozco. No soy del medio y no sé por qué me nombra a mí”, le dijo Martina a la panelista de Ángel de Brito.

La novia de Iván Noble desmiente haber sido la “tercera en discordia” en la pareja de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.

Y fue tajante al asegurar que nunca había escuchado el nombre de Ricky Diotto. “No escuché en su vida el nombre. Apenas conozco a Fernanda Callejón”, comentó.

Por su parte, Iván Noble se mostró muy tranquilo y seguro de que su pareja no lo engañó con el exmarido de María Fernanda Callejón. “Estamos de vacaciones, yo me cago de risa”, dijo el cantante.

Los mensajes que habrían intercambiado la novia de Iván Noble y el ex de Fernanda Callejón

Los chats entre Diotto y la supuesta tercera en discordia datan del mes de marzo y se filtraron cuando aún Cellejón y su marido seguían juntos. La panelista asegura que es Martina, la novia de Iván Noble, la mujer detrás de los mensajes.

“¿Son una pareja abierta o cuando tomás vino se te da por ver qué onda?”, le pregunta la joven en la conversación de WhatsApp y él explica: “Funcionamos como familia, pero cero juntos hace años. Mi hija nos ve juntos, ella es feliz así. Vivo con ella, pero cada uno hace su historia (...) dormimos en cuartos separados”.

Luego él sin filtro la piropeó. “Qué ganas de cruzarte en la calle y mirarte a los ojos”, le escribió según se vio en la conversación que compartieron en el ciclo de El Trece, Socios del Espectáculo.