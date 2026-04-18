Qué serie deberias ver este fin de semana, según tu signo del zodíaco

En la era de crecimiento constante del streaming, la oferta de contenido es tan amplia que muchas veces pasamos más tiempo navegando por los catálogos de Netflix, Disney, Amazon u otra plataforma que disfrutando de la serie o película que elegimos.
Esta es la producción de streaming que mejor resuena con la energía de cada uno de lo signos del zodiaco.
En la era de crecimiento constante del streaming, la oferta de contenido es tan amplia que muchas veces pasamos más tiempo navegando por los catálogos de Netflix, Disney, Amazon u otra plataforma que disfrutando de la serie o película que elegimos.
Para terminar con las dudas sobre que ver, recurrimos a la astrología y desglosamos la serie que mejor le sienta a la energía de cada signo del zodiaco.
Aries - Cobra Kai: Para un signo que ama la competencia y tiene una energía inagotable, esta serie que revive la rivalidad de Karate Kid es ideal. Acción rápida y un espíritu de superación constante.
Leo - Succession: Los leoninos se sienten atraídos por el poder, el drama de alto nivel y el brillo. La lucha de la familia Roy por el trono de un imperio mediático es el espejo perfecto para su ambición.
Sagitario - The White Lotus: El viajero del zodiaco necesita algo que lo transporte. Esta sátira social ambientada en hoteles de lujo alrededor del mundo apela a su espíritu aventurero y a su mirada crítica.
Tauro - Chef’s Table: Regido por Venus, Tauro busca el placer sensorial. No hay nada que satisfaga más su amor por la buena vida y la estética que esta serie documental sobre la excelencia gastronómica.
Virgo - The Bear: La búsqueda de la perfección, el caos bajo control y la atención al detalle en una cocina profesional son elementos con los que cualquier Virgo se sentirá profundamente identificado.
Capricornio - Mad Men: Disciplina, ascenso profesional y la construcción de un legado. La historia de Don Draper en el mundo de la publicidad es el retrato del esfuerzo y la sobriedad capricorniana.
Géminis - Black Mirror: Para la mente más curiosa y cambiante del zodiaco, una serie antológica es la solución. Cada capítulo es un mundo nuevo, explorando la dualidad humana y la tecnología.
Libra - The Crown: El equilibrio, la diplomacia y el sentido de la justicia (además de una estética impecable) hacen que el drama de la corona británica sea la elección natural para Libra.
Acuario - Stranger Things: Lo inusual, lo grupal y lo revolucionario. Acuario siempre se siente cómodo en los márgenes de lo convencional y en historias donde la amistad rompe las reglas de la lógica.
Cáncer - This Is Us: Nadie siente los vínculos familiares como Cáncer. Esta serie es un viaje emocional profundo que apela directamente a la nostalgia y al corazón, el refugio seguro de los cangrejos.
Escorpio - Mindhunter: La intensidad y el deseo de profundizar en los secretos más oscuros de la psique humana definen a Escorpio. Este thriller psicológico sobre los primeros perfiles de asesinos del FBI es su pareja ideal.
Piscis - Sandman: El mundo de los sueños, la fantasía y la conexión espiritual. Para el signo más místico, esta adaptación de Neil Gaiman ofrece el escape perfecto hacia dimensiones donde la imaginación manda.