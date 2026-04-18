Qué serie deberias ver este fin de semana, según tu signo del zodíaco

Aries - Cobra Kai: Para un signo que ama la competencia y tiene una energía inagotable, esta serie que revive la rivalidad de Karate Kid es ideal. Acción rápida y un espíritu de superación constante.

Leo - Succession: Los leoninos se sienten atraídos por el poder, el drama de alto nivel y el brillo. La lucha de la familia Roy por el trono de un imperio mediático es el espejo perfecto para su ambición.

Sagitario - The White Lotus: El viajero del zodiaco necesita algo que lo transporte. Esta sátira social ambientada en hoteles de lujo alrededor del mundo apela a su espíritu aventurero y a su mirada crítica.

Tauro - Chef’s Table: Regido por Venus, Tauro busca el placer sensorial. No hay nada que satisfaga más su amor por la buena vida y la estética que esta serie documental sobre la excelencia gastronómica.

Virgo - The Bear: La búsqueda de la perfección, el caos bajo control y la atención al detalle en una cocina profesional son elementos con los que cualquier Virgo se sentirá profundamente identificado.

Capricornio - Mad Men: Disciplina, ascenso profesional y la construcción de un legado. La historia de Don Draper en el mundo de la publicidad es el retrato del esfuerzo y la sobriedad capricorniana.

Géminis - Black Mirror: Para la mente más curiosa y cambiante del zodiaco, una serie antológica es la solución. Cada capítulo es un mundo nuevo, explorando la dualidad humana y la tecnología.

Libra - The Crown: El equilibrio, la diplomacia y el sentido de la justicia (además de una estética impecable) hacen que el drama de la corona británica sea la elección natural para Libra.

Acuario - Stranger Things: Lo inusual, lo grupal y lo revolucionario. Acuario siempre se siente cómodo en los márgenes de lo convencional y en historias donde la amistad rompe las reglas de la lógica.

Cáncer - This Is Us: Nadie siente los vínculos familiares como Cáncer. Esta serie es un viaje emocional profundo que apela directamente a la nostalgia y al corazón, el refugio seguro de los cangrejos.

Escorpio - Mindhunter: La intensidad y el deseo de profundizar en los secretos más oscuros de la psique humana definen a Escorpio. Este thriller psicológico sobre los primeros perfiles de asesinos del FBI es su pareja ideal.