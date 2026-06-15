Epicteto, pensador estoico cuya frase nos ayuda a manejar el estrés: "No nos perturban las cosas..."

No es lo que te pasa, sino lo que te decís sobre eso. Descubrí cómo la técnica de la reevaluación cognitiva puede salvarte de un mal humor innecesario.

Un mail que cae mal, un plan que se cancela a último momento o un comentario con un tono que no te gustó. A veces, un evento minúsculo hace que toda tu tarde se tuerza y el foco se pierda por completo en un segundo. Hace siglos, el filósofo estoico Epicteto escribió una frase que sigue vigente: "Los hombres se perturban, no por las cosas, sino por los principios y las ideas que se forman acerca de las cosas". No dice que no pasen cosas malas, sino que el hecho y tu juicio sobre él son dos cosas separadas.

De la filosofía antigua a la terapia moderna Esta idea se convirtió en la base de la Terapia Racional Emotiva Conductual de Albert Ellis en los años 50. Hoy, la ciencia lo llama "reevaluación cognitiva": cambiar la forma en que interpretamos una situación en lugar de simplemente aguantar el malestar.

Las investigaciones demuestran que reevaluar reduce la emoción negativa sin los efectos nocivos de reprimir los sentimientos. No se trata de "embotellar" lo que nos pasa, sino de entender que la historia que nos armamos sobre el evento es lo único que realmente podemos controlar.

image Cómo ganar libertad en medio del caos diario La práctica consiste en detectar ese medio segundo de distancia entre lo que ya pasó y lo que todavía estás sintiendo. Es el momento justo donde podés notar que gran parte del enojo es "comentario" adicional que le agregás vos mismo al hecho original.

Obviamente, hay golpes de la vida que son genuinamente malos y no se pueden parafrasear. Pero en los dramas cotidianos, ese pequeño margen de maniobra entre el hecho y tu reacción es, en realidad, el único lugar donde reside tu verdadera libertad.