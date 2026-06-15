Por qué se acumula sarro del agua en la resistencia del termotanque y cada cuánto tiempo se reemplaza

El termotanque suele funcionar durante años sin llamar demasiado la atención. Mientras el agua caliente salga con normalidad , pocas personas piensan en los componentes que trabajan dentro del equipo. Sin embargo, existe una pieza fundamental que se desgasta de manera constante y cuya función es proteger el tanque de daños mucho más graves.

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Cuando esta protección comienza a deteriorarse, pueden aparecer señales que van desde pequeños ruidos hasta problemas de corrosión y pérdidas de agua. Lo llamativo es que se lo atribuye como síntoma del envejecimiento normal del aparato, sin saber que una simple revisión preventiva podría evitar reparaciones costosas o incluso el reemplazo anticipado del equipo.

Dentro del tanque existe un componente conocido como ánodo de sacrificio. Aunque muchas personas lo llaman resistencia, su función principal no es generar calor, sino actuar como una barrera protectora frente a la corrosión.

Cuando estos síntomas se ignoran durante mucho tiempo, aparecen el óxido y ruidos raros.

Por ese motivo se lo considera un "escudo químico" . Con el paso del tiempo, el ánodo se desgasta de forma progresiva mientras protege el interior del calefón. El problema aparece cuando la pieza pierde demasiado material o queda cubierta por una capa gruesa de depósitos minerales (sarro).

En regiones donde el agua es especialmente dura, el desgaste suele acelerarse considerablemente. Por eso, algunos termotanques necesitan una inspección y reemplazo más frecuente que otros.

Entre las señales más comunes que pueden indicar problemas aparecen los sonidos de crujidos o golpeteos al calentar el agua, la presencia de manchas de óxido, cambios en el color del agua caliente o incluso olores metálicos poco habituales.

sarro en el calefón Es conveniente revisar cada ciertos meses el termotanque para mantener el equipo en perfecto funcionamiento. WEB

Cómo limpiar la pieza y cuándo conviene reemplazarla

Para Rheem, la limpieza periódica puede ayudar a prolongar la vida útil del ánodo siempre que conserve suficiente material para seguir funcionando correctamente. Antes de cualquier intervención, es fundamental apagar el equipo, cerrar el suministro de agua y seguir las indicaciones del fabricante o de un técnico matriculado.

Una práctica habitual consiste en retirar la pieza y dejarla en remojo con vinagre para ayudar a disolver parte de las incrustaciones minerales. Posteriormente, los residuos pueden eliminarse con un cepillo de cerdas suaves o un paño que no dañe la superficie. Después de la limpieza, conviene observar cuidadosamente su estado. Si presenta grietas, partes faltantes, un grosor muy reducido o un deterioro evidente, lo más recomendable es reemplazarla.

La frecuencia de sustitución depende principalmente de la calidad del agua. En zonas con baja concentración de minerales, la pieza puede mantenerse en buenas condiciones durante aproximadamente dos años.

sarro en el calefón WEB

El sarro que se acumula en el ánodo de sacrificio del termotanque no solo afecta el rendimiento del equipo, sino que también puede comprometer la protección del tanque frente a la corrosión y revisarlo periódicamente es la solución más eficaz.