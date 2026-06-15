Por qué los expertos recomiendan envolver la tarjeta de crédito y débito en papel aluminio y para qué sirve

Tarjeta de crédito o débito envuelta en aluminio: ¿para qué sirve y por qué los expertos lo recomiendan?

El uso masivo de tarjetas de crédito y débito sin contacto facilitó las compras diarias, pero también instaló el temor al robo de datos a distancia. Ante esta inquietud, envolver los plásticos en papel aluminio surgió como una solución casera que, lejos de ser un mito, posee fundamentos científicos reales.

Esta técnica busca neutralizar el sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID), que permite realizar pagos simplemente acercando la tarjeta a una terminal. Al cubrir el chip con un material conductor, se intenta blindar la información personal frente a dispositivos de lectura no autorizados en lugares concurridos como estaciones de tren, centros comerciales o aeropuertos.

image ¿Cómo funciona el papel aluminio como escudo contra el skimming inalámbrico? El papel aluminio funciona como una barrera conductora que bloquea las señales electromagnéticas de corto alcance. Este fenómeno genera un efecto similar al de una jaula de Faraday, impidiendo que las señales externas logren captar los datos almacenados en el chip de la tarjeta. Su utilidad principal radica en prevenir el skimming inalámbrico, un método de fraude donde se intenta interceptar la señal sin necesidad de contacto físico con el dispositivo de la víctima.

A pesar de su efectividad teórica, organismos como la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos señalan que estos ataques no representan la mayor amenaza actual para el usuario promedio. El fraude mediante RFID es estadísticamente menos frecuente que otras tácticas digitales más masivas, como el phishing por correo electrónico o la clonación convencional de bandas magnéticas. El riesgo real de estos ataques es limitado debido a la corta distancia necesaria para establecer la conexión entre el lector y el chip.

image ¿Qué tan efectivo es este método y cuál es el riesgo real de fraude con tarjetas? El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología avala que los materiales conductores sí bloquean las señales desde un punto de vista estrictamente físico. Sin embargo, para que un delincuente logre extraer información útil, debe posicionar su dispositivo lector a escasos centímetros del usuario, lo que dificulta significativamente la ejecución exitosa de estos robos en la mayoría de los escenarios cotidianos de pago.