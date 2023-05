El exabrupto en LAM de Yanina Latorre sobre Viviana Canosa: “Hace un par de meses no le dan la matraca”

En el aire de LAM, Yanina Latorre, una de las panelistas, reveló datos sexuales que Viviana Canosa tenia ocultos, debido a su perfil hermético.

Ocurre que ambas famosas hablaron al aire en El Observador (107.9), la radio dirigida por Luis Majul. Durante aquella charla, la angelita le sacó información sobre su vida íntima y Canosa soltó unas picantes declaraciones.

Yanina, luego replicó lo que supo en el estudio del programa de América y dejó sin palabras a Ángel de Brito y al resto de sus compañeras. En medio de aquella conversación, la esposa de Diego Latorre rompió el hielo y le preguntó a Viviana Canosa: “¿Para vos es importante el tamaño a la hora de tener sexo?”.

“Dijo que estaba sin chonguear, que hace un par de meses no le daban la matraca. Ella es muy sexual, muy sexópata. Hablamos mucho sobre el tamaño de Luis Majul”. “¿Le importa el tamaño?”, indagó De Brito curioso.

“Le gusta el tamaño grande. Me dijo: ‘Si la tiene chica, ni empiezo a hablar’. Y le digo: ‘¿Y cómo hacés?’. Y me dijo que va a comer y que, como ella es muy hot, en un momento empieza a llevar la charla a lo sexual y le pregunta cómo la tiene. Si el pibe no la tiene grande, ni siquiera llega a desnudarse”, reveló Yanina Latorre, sobre su colega.

Sobre las citas, Canosa había contado que “no tiene sexo hace bastante y que la semana que viene tiene una cita con un hombre de la farándula”.

“Va a ir a cenar con un señor con el que ya estuvo dándole a la matraca en enero y febrero, que todo lo hace escondida. Nunca en la casa de ella: o alquila algo o va a la casa de él. El señor es famoso, no es empresario ni político y ha ido de invitado a su programa el año pasado”, cerró Latorre.