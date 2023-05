Yanina Latorre dio detalles del empresario que vinculan con la China Suárez: “Fue el que le dio todo el laburo”

En una polémica que ha estado en la boca de todos durante la última semana, la actriz argentina, China Suárez, planea una demanda por 30 millones de pesos contra la reconocida panelista de televisión, Yanina Latorre. La panelista de LAM habría asegurado que la actriz está en una relación con Rodo Lamboglia.

Según informes, la demanda tiene como objetivo hacer que Latorre se retracte de las acusaciones que ha hecho en su contra, pero Yanina no se queda atrás en cuanto a hacer comentarios desagradables.

Durante el programa “Los Ángeles de la Mañana”, Latorre no perdió la oportunidad de expresar su opinión sobre la situación. “Si estás desesperada por guita, Chinita, amora, a seguir levantando tipos millonarios en Miami que a mí no me sacás 30 palos ni muerta. Ni muerta me los sacás”, dijo la panelista con sarcasmo.

Pero Latorre no se quedó ahí, y continuó su ataque. “Bueno, no es el novio. Ya lo dije. Es el garch... Es el que le da laburo y le paga los pasajes. Desde el ‘Wandagate’ fue el que le dio todo el laburo”, aseguró. La respuesta de sus compañeras de panel fue de risas y burlas, mientras que la China Suárez sigue firme en su postura de tomar acciones legales.

No es la primera vez que la China ha estado involucrada en escándalos mediáticos, aunque ha sido clara en su deseo de no seguir participando en este tipo de situaciones. En una ocasión anterior, la actriz explotó cuando Guillermo Coppola reveló en una visita a “Intrusos” que ella tenía un novio de 60 años.

En ese momento, la actriz publicó un descargo en sus redes sociales haciendo cargo a la prensa en general de las cosas que se dicen de ella y quedan en el inconsciente colectivo.

Yanina Latorre le puso nombre a la pareja de la China Suárez

La situación actual es aún más complicada para la actriz, ya que Yanina Latorre no solo ha hablado del supuesto novio de la China, sino que también reveló su identidad. Según Latorre, el nombre del supuesto novio es Rodo Lamboglia, y tiene 46 años.

Además, es dueño de dos productoras, una de las cuales trabajó con la China en el especial con Alejandra Fantino y el especial “La China en Qatar”.

Ante estas revelaciones, la China no ha querido comentar nada, pero su abogado, Fernando Burlando, ha sido claro en su postura: “Esto es falso, malintencionado y malicioso. Se trata de una operación mediática en la que están colaborando varias personas”.

A pesar de esto, Yanina Latorre se mantiene firme en su versión de los hechos, y ha dejado claro que no se retractará de sus declaraciones.

Mientras tanto, la situación sigue en desarrollo, y los medios de comunicación han estado siguiendo cada detalle. En las redes sociales, los comentarios a favor y en contra de cada una de las partes involucradas no se han hecho esperar, y se espera que la polémica continúe por un tiempo más.