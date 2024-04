Qué valor tienen las “feas” botas futuristas que lució la China Suárez en sus vacaciones

A punto de dar a conocer un nuevo proyecto, la China Suárez viajó a San Martín de los Andes con sus hijos y enseñó en redes sociales distintas actividades durante la semana.

Uno de los momentos más likeados de la actriz de 32 años fue en su último post desde ese destino, en el que se la vio feliz y rodeada de la bella naturaleza que distingue a la Patagonia argentina.

La actriz no dejo pasar la oportunidad de presumir su nuevo look.

La actriz no dejo pasar la oportunidad de presumir su nuevo look.

Pero no fue solamente su ubicación y emoción lo que cautivó la atención, dado que, vistiendo un total look negro, la China Suárez sumó un par de botas nada comunes, cuyo valor asciende a una cifra que no todos pueden pagar.

Consideradas “ugly boots” (“botas feas”) - por su modelo fuera de lo corriente -, estos zapatos pertenecen a la marca Moon Boot y es uno de los más populares entre las famosas. La ex Casi Ángeles apostó por el diseño en color plateado, con plataformas XXL y cordones cruzados, inspirado en el modelo que usó Neil Armstrong en 1969.

La actriz no dejo pasar la oportunidad de presumir su nuevo look.

La actriz no dejo pasar la oportunidad de presumir su nuevo look.

Realizadas en PVC, poliéster, poliuretano y polietileno, estas botas son impermeables y ambidextras, es decir, pueden ser llevadas en cualquier pie sin necesidad de distinguir pie derecho e izquierdo. Además, cuentan con suelas térmicas, lo cual las hace perfectas para la nieve o lugares de extremo frío, como el que eligió la China.

La actriz no dejo pasar la oportunidad de presumir su nuevo look.

Claro que estas increíbles cualidades cuentan con un precio alto, ya que su diseño no es para nada sencillo. Exactamente son 275 euros lo que se necesitan para llevar este calzado.

En moneda local, la China Suárez habría gastado por lo menos 280 mil pesos. A pesar de que no es un valor extremadamente alto para sus características, sí generó comentarios a favor y en contra.