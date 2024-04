La verdad detrás de la cirugía estética que se hizo la China Suárez que no pasó desapercibida

La China Suárez es de las famosas que logró en sus años de carrera que todos estén pendiente de lo que hace con su vida, ya sea personal o profesional. En Instagram tiene millones de seguidores que siguen de cerca todo lo que publica y no pasó desapercibo su posteo relacionado a una cirugía estética a la que se sometió.

Si algo está claro es que un número importante de las figuras del medio pasó por el quirófano o por la estética para hacerse retoques que los ayuden a verse mejor, ya que su trabajo es su imagen.

Ese fue el caso de la China Suárez, dueña de una belleza natural única, pero que un día se miró al espejo y no se gustó, tal como ella lo expresó. Fue por eso que decidió pedir un turno con el cirujano y se operó para solucionar eso que a ella no la hacía sentirse cómoda con su cuerpo.

La actriz y cantante habló de sus relaciones amorosas.

La razón por la que la China Suárez pasó por el quirófano

La actriz, quien está grabando una serie en el sur del país, aprovechó el momento en el que no tenía otras actividades para responder preguntas de sus fans. Entre ellas, un usuario quiso saber si se había realizado operaciones y cuáles.

Sin dudarlo, la China Suárez respondió a la pregunta personal que le hicieron y expuso los motivos por los que decidió operarse. “Sí, me operé las tetas. Ahora que están durmiendo mis hijos acá al lado”, contó a través de un video.

“Yo siempre tuve, pero me las operé porque después de dar teta, un día me vi en el espejo así de costado y literal, parecían como los huevos de un viejo”, agregó la China.

Y aclaró: “Nunca vi los huevos de un viejo en persona, antes de que me inventen cualquier cosa, pero era como eso: como dos bolsitas así, vacías. Horrible. Y dije ‘no, no, no, me las voy a operar’. Y me las operé. Eso fue todo”.

La China Suárez al estilo coquette. / Instagram