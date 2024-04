La China Suárez fue tajante al justificar su “mala suerte” en el amor

Mientras se encuentra trabajando en San Martín de los Andes (está grabando La Bastarda, una nueva serie), China Suárez abrió las preguntas en Instagram y sus seguidores indagaron sobre varios aspectos, incluida su mala fortuna en el plano amoroso.

La actriz contó a través de sus historias que la están acompañando Rufina Cabré, su hija mayor fruto de su relación con Nicolás Cabré y su mamá. Pero además abrió las preguntas y sus seguidores decidieron indagar en su vida privada.

La actriz y cantante habló de sus relaciones amorosas.

“Una vez te escuché decir que la soledad está sobrevalorada y coincido”, expresó una seguidora. “Entiendo a la gente que dice que le gusta estar solo. A mí en gusta el silencio, tengo mis momentos de soledad”, comenzó explicando la ex Casi Ángeles.

“Pero me gusta mucho más la vida en compañía no voy a mentir. Sería mucho más cool decir que me encanta estar sola y leer, pero no. A mí me encanta estar enamorada, me encanta llegar y que esté todo dado vuelta, con mis hijos gritando y que vengan a abrazarme, que los perros salten en el sillón. Esa es la vida que yo soñé”, continuó.

“No puedo creer que vos estés sola, que no tengas suerte en el amor”, le manifestó un seguidor, desatando un tema en el que la madre de Amancio no ha hablado mucho.

“Eso ya me lo dijeron un par de veces. Cómo no voy a tener suerte en el amor si tuve re buenas parejas, re buenas personas al lado mío”, respondió contundente la China.

“Para mí las relaciones, aunque duren poco o no duren toda la vida no significa que sean un fracaso. Para mí fracasar sería no ser leal a mí misma y seguir con alguien que no quiero seguir o al lado de alguien con quien no quiero estar. Pero sí tuve suerte en el amor”, finalizó la también cantante.