Concejales: cinco comunas cortaron la reelección indefinida y otras cinco buscan sumarse

En un contexto de desapego de la sociedad con la clase política y el término “casta” acuñado por el propio presidente Javier Milei para denostar a los dirigentes enquistados en el poder, desde febrero se puso en boga nuevamente la discusión por las reelecciones indefinidas, en este caso, de los concejales.

Tal es así que los concejos deliberantes de Capital y Maipú aprobaron el mes pasado, casi en simultáneo, limitar las reelecciones de sus ediles a un solo periodo consecutivo y ahora más municipios del Gran Mendoza se prestan a replicarlo en sus órganos deliberativos. Es el caso de Las Heras, donde ya ingresó el proyecto y también Luján de Cuyo, donde trabajan en esa propuesta, según anticipó el intendente Esteban Allasino a Los Andes.

Mientras tanto en Godoy Cruz, la cuna del cornejismo, miran de reojo como el intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez, saca provecho político de este efecto expansivo y le restan importancia. Es el único municipio del área metropolitana que se ha mostrado indiferente hasta el momento.

Pero la cruzada va más allá de una solapada interna radical, ya que dos intendentes peronistas avanzaron en el mismo sentido: Celso Jaque impulsó la limitación de la reelección de los concejales en Malargüe por su propia iniciativa (aún sin aprobarse) y en Lavalle, Edgardo González, confirmó a este medio que el próximo martes el HCD norteño tratará y aprobará su autolimitación.

Edgardo González abrió sesiones en Lavalle. Prensa Lavalle

“Está sucediendo en toda la Provincia y es muy bueno, porque en realidad la gente lo que necesita es la continuidad de buenas políticas de gobierno y no la perpetuidad de los funcionarios en sus cargos”, manifestó Ulpiano Suárez al respecto a Los Andes.

Casi todo el Gran Mendoza

El primer municipio que aprobó la limitación de la reelección de sus concejales a solo un segundo mandato fue Guaymallén en octubre del año 2016, cuando gobernaba Marcelino Iglesias. Unas semanas después lo siguió Rivadavia –el intendente era Miguel Ronco- pero por iniciativa del Partido Socialista. Y cuatro años más tarde, en plena pandemia (2020), lo concretó San Martín durante la primera gestión de Raúl Rufeil.

Entonces pasó una larga brecha temporal hasta que Ulpiano Suárez y el concejal maipucino de Cambia Mendoza, Gabriel López, salieran en tándem a impulsar la misma iniciativa. Si bien el alcalde capitalino lo anunció durante el acto de apertura de sesiones en febrero, recién se aprobó el 16 de abril y López le “ganó de mano” el 4 de ese mes, con la aprobación por unanimidad en el HCD de Maipú, siendo opositor al intendente Matías Stevanato (PJ).

El concejal Gabriel López (Cambia Mendoza) y el intendente Matías Stevanato. Foto: Twitter

Ahora, con el envión “anticasta” municipal, la gestión de Francisco Lo Presti en Las Heras apuesta a sumarse. La presidenta del Concejo Deliberante, Noelia Delpir (UCR), le confirmó a este diario que el proyecto ya fue presentado y lo trabajaron junto a López y alfiles de Suárez.

“Ya está presentado el proyecto. Fue una idea del concejal Gabriel López de Maipú. Lo hemos trabajado con él y algunos concejales de Ciudad. Tiene que aprobarse el ingreso este lunes y pasará a tratarse en comisiones”, comentó y aseguró que se trata de “un cambio que necesita y pide la gente de la clase política”.

Concejales de Cambia Mendoza en Las Heras: Foto de izquierda a derecha: Alberto Guajardo, Priscila Maturano, Viviana Riquelme, Noelia Delpir, Francisco Lo Presti (intendente), Laura Fernández, Miguel Juárez, Eduardo González y José Villavicencio.

Y reflexionó sobre su primera experiencia política, que coincide con la presidencia del concejo: “Es la primera vez que tengo un cargo electivo y tengo entendido que la gente me acompañó por ser joven y poco conocida, algo que anteriormente podría ser negativo. Creo que la gente apostó por nuestra lista porque éramos personas que no estábamos en la escena política. Entonces, creo que este proyecto corresponde con el cansancio de ver las mismas caras conocidas”.

Por el lado de Luján, el intendente Esteban Allasino se mostró favorable pero dijo que será tarea del Concejo Deliberante concretarlo. “Me parece una muy grata propuesta limitar las reelecciones. Lamentablemente hoy no contamos con esa normativa, pero entiendo que los chicos del Concejo Deliberante liderados por su presidente (Andrés Sconfienza) están buscando una propuesta similar, que es bienvenida”, manifestó.

“Lo que nosotros buscamos es trabajar para los vecinos del departamento y si eso permite a la vez, transparencia y un nivel de rotación que genere más actores involucrados como agentes de cambio, es bienvenido. Por lo que tengo entendido en las últimas semanas estuvieron comentando esto con la gente de Ciudad para replicarlo y me parece positivo”, anunció. Según pudo saber Los Andes, el proyecto aún no ha sido presentado.

Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo Foto. Orlando Pelichotti

Freno para el “fenómeno” Ulpiano

Mientras Ulpiano cosecha adhesiones, el terruño de Cornejo no se muestra tan amable. Desde el Concejo Deliberante de Godoy Cruz le bajaron el precio a la propuesta: “En Godoy cruz se ha dado la regla general de que no ha existido reelección por segunda vez en los últimos 24 años, en ningún partido”, lanzaron desde la bancada de Cambia Mendoza.

“Un concejal siempre ha tenido dos gestiones. Creo que por una cuestión de costumbre, no hay indicios de trabajar alguna norma en ese sentido”, pronosticaron.

Es que el entorno de Diego Costarelli cree que el intendente de Capital se adueñó de la iniciativa fundada por Marcelino Iglesias como algo novedoso, para mostrarlo como vidriera política. “Fue una bandera que Marcelino no trabajó y ahora lo está haciendo él”, analizaron.

Lo cierto es que Ulpiano Suárez acumuló en los últimos días varias reuniones en su despacho con concejales de Cambia Mendoza interesados en imitar el ejemplo de Maipú en municipios donde son oposición, como San Rafael, Tunuyán, San Carlos, Santa Rosa y La Paz.

Pero también el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, se subió a “la Yayoneta” este viernes y le prometió que presentará su propia ordenanza al respecto. “Siempre nuestro gobierno, es decir, desde el año ´99 a la fecha, ha tenido gestos de la política hacia la ciudadanía. Se disminuyó la cantidad de concejales, después se limitó la reelección de los intendentes y ahora estamos limitando la reelección de los concejales”, dijo el jefe comunal del Valle de Uco.

Y aseguró: “Este paso que dio el intendente Ulpiano Suarez en Capital y ha tenido réplicas en los demás municipios, lo vamos a hacer desde Tupungato, enviando la semana próxima el proyecto de ordenanza, pidiendo la no reelección de los concejales. Es decir, después de una reelección no podrán volver a hacerlo. Lo que rige para los intendentes va a empezar a regir para los señores o señoras concejales en el futuro”.

Los intendentes Gustavo Aguilera (Tupungato) y Ulpiano Suárez (Ciudad). Foto: Prensa Ciudad

Resistencia peronista

El concejal de San Rafael, Adrián Reche (FCM), fue uno de los tantos dirigentes que se reunió con Suárez esta semana y confirmó que ya presentó la iniciativa, aunque el peronismo de los hermanos Félix se muestra reacio a darle lugar.

En contacto con este medio, sostuvo: “Creo que la ciudadanía ha dado un mensaje muy fuerte a todo el sistema político. En nuestro caso buscamos limitar la reelección de los concejales del mismo modo que lo tienen los intendentes. La perpetuidad de la función pública genera inestabilidad institucional y un desgaste de las relaciones entre individuos, como entre instituciones y Estados. Provoca una pérdida de legitimidad política en los gobiernos”.

“El recambio y la mayor participación ciudadana significan un verdadero fortalecimiento del sistema republicano y democrático. No queremos personas enquistadas en bancas ni cargos públicos”, añadió.

Vale decir que desde hace 20 años los hermanos Emir y Omar Félix se turnan la intendencia de San Rafael, por lo cual era de esperarse una reacción adversa a ese proyecto. Además, se da en el medio del enfrentamiento por los fondos de Portezuelo del Viento y esto no pasó desapercibido.

El presidente del Concejo Deliberante, Samuel Bacurdi, respondió a este medio: “La agenda nuestra está pasando por los fondos de Portezuelo, porque entendemos que hubo un arrebato de Cornejo para usarlos en toda la provincia, cuando son legítimamente del sur provincial”.

“No sé en qué estado se encuentra ese proyecto, pero nosotros tenemos como prioridad el desarrollo del sur y otros tendrán como prioridad la reelección de los concejales”, lanzó con rispidez.

Una situación similar ocurrió en La Paz. El concejal radical Daniel Blanco también se interesó en llevar hasta el Este el proyecto, pero el intendente Fernando Ubieta (PJ) no lo vio con buenos ojos y descartó que vaya a tener lugar (son 4 concejales peronistas y 3 de la UCR).

“No está en agenda ese tema la verdad. Desde el 83′ a la fecha, quizá habrán sido reelectos 4 concejales como mucho. La mayoría no busca la reelección porque acá se cobra poco, no es como la Ciudad”, dijo con sinceridad Ubieta.