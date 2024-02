Lauty Gram afirmó su reconciliación con la China Suárez y dio un íntimo detalle

La China Suárez ha estado acaparando la atención de todos en estos últimos días, especialmente por su relación con Marcos Ginocchio. Sin embargo, esto ha colocado en el centro de atención a Lauty Gram.

El joven, que ha estado vinculado a Suárez desde hace meses en un romance secreto que supuestamente comenzó en Uruguay, recientemente fue noticia por su separación. Sin embargo, en una reciente entrevista en Mañanisima, Lauty Gram aclaró varias incógnitas sobre su situación sentimental.

La China Suárez y Lauty Gram ya no se esconden.

Si bien evitó mencionar a Suárez directamente, ni se le preguntó directamente para no incomodarlo, el joven de 22 años respondió algunas preguntas sobre su corazón. “¿Cómo está ese corazón?”, preguntó Majo Martino.

Con una actitud positiva y tratando de desviar la conversación, Gram compartió detalles sobre su situación: “Estoy bien, contento. Siempre con el corazón lleno, con la mente ocupada. Siempre hay que estar así para seguir metiéndole a esto”.

Martino rápidamente volvió al tema principal, preguntando: “¿Estás enamorado?”. Tratando de ser sincero, el influencer recurrió a palabras que suelen usar varios famosos. “Sí, siempre estoy enamorado de la vida”, concluyó Gram en su respuesta.

Martino confirmó la relación de la China Suárez y Lauty Gram

Después de la entrevista, Martino confirmó un gran notición al asegurar que tanto Suárez como Lauty Gram habían vuelto a estar juntos. “Le pregunté off the record ‘¿qué pasó con la China?’. Y él me dijo ‘estamos juntos. Volvimos’.

Él no lo quería decir con un micrófono abierto porque dice que la China genera un montón de noticias todo el tiempo”, reveló Martino.

La noticia de la reconciliación entre La China Suárez y Lauty Gram ha sacudido las redes sociales y ha generado todo tipo de reacciones entre los seguidores de la pareja.

La China Suárez organizó una gran fiesta de cumpleaños a su hija Magnolia

Desde que se dieron a conocer como pareja, han sido objeto de constante atención mediática debido a su impacto en el mundo del entretenimiento argentino.

Los fans han expresado su alegría y apoyo en las redes sociales, mientras que los medios de comunicación han estado especulando sobre los detalles de su reencuentro.