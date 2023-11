Estas son las similitudes entre Lauty Gram y Rusherking, que sería el patrón soñado de la China Suárez

En La Jaula de la Moda, remarcaron algunos detalles del cantante, ex de la actriz, y del influencer, que tienen en común. Entre lo comentado se puso en debate la coincidencia fashion de Lauty Gram, el tiktoker con quien estaría viviendo un romance la China Suárez, y Rusherking.

“Tienen piel linda los dos, y el corte de pelo lo tienen parecido”, comentó Fabián Medina Flores sobre los amores de la ex protagonista Casi Ángeles en el programa de Ciudad Magazine.

Estas son las similitudes que tienen Rusherking y Lauty Gram.

Por su parte, Horacio Cabak remarcó otros detalles del influencer y el también ex de María Becerra que tienen en común: “Los dos son hinchas de Boca, a los dos les gusta el 34 de la NBA”.

Cabak hizo un picante comentario sobre los amores de la China Suárez, Rusherking y Lauty Gram en el mismo programa y comparó a la madre de Rufina, Amancio y Magnolia, con su aparente nuevo amor: “Son muy parecidos”.

Estas son las similitudes que tienen Rusherking y Lauty Gram.

Estas son las similitudes que tienen Rusherking y Lauty Gram.

“Dicen que Rusher está con una chica que es muy parecida a ella y la China con Lauty, que es muy parecido a él”, lanzó sin filtros el conductor, puntualizando que entre las dos parejas hay similitudes que hacen que los patrones de bellezas sean los que dan con sus perfiles.

Estas son las similitudes que tienen Rusherking y Lauty Gram.

Pampita habló del episodio del motorhome de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Pampita destacó que este tema entre su ex y la China Suárez ya fue superado y que prefiere no abordarlo, especialmente por el bienestar de sus hijos: “No me gusta que mis hijos vean ni lean nada al respecto”.

Además, explicó en el Bailando que si buscó en su celular sobre ese día fue debido a que la fecha coincide con un trámite administrativo que debió hacer. “Lamentablemente pasó eso porque estuve haciendo los trámites de la Embajada de Estados Unidos y tenía que poner cuándo empecé a trabajar acá”.

SEGUÍ LEYENDO: