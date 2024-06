Filtraron el jugado papel que hará la China Suárez en “Barro”, el spin-off de “El Marginal”

La China Suárez formará parte de “Barro”, el spin-off de “El Marginal”, que tiene como protagonista a Valentina Zenere. Esta historia se desarrollará en una cárcel de mujeres y los directores buscaron a la ex Casi Ángeles quien tendrá un “personaje contundente” en esta nueva serie que arrancan a grabar en julio.

El periodista Gustavo Méndez contó a través de su cuenta de Instagram @mecomprendezmendez que Eugenia Suárez aceptó este gran desafío para su carrera actoral ya que se pondrá en la piel de lo que se conoce como una “prostituta vip” y esta mujer, adentro del penal, mantendría una historia de amor con un guardia cárcel.

Si bien su personaje no pasará inadvertido, recién se la podrá ver en el último de los 8 capítulos que tendrá Barro, ya que las grabaciones se le superponían con la que está rodando para Disney+.

“La China Suárez, prostituta vip en la nueva serie del Marginal. La actriz ingresará en el último episodio de la primera temporada de la serie Alejandro Ciancio, la cual tendrá ocho episodios”, expresó Méndez.

Además, relató que se pondrá en la piel de una acompañante sexual de clientes poderosos, millonarios, empresarios y políticos. Pero su personaje caerá en la prisión por matar a su pareja, en un confuso episodio.

“Desde la producción y Netflix querían que La China esté desde el inicio, desde el capítulo uno, pero como las grabaciones empiezan el 2 de julio y ella termina de grabar La Bastarda para Disney + en agosto, debieron adaptar el guion para que ingrese con un personaje contundente”, contó el periodista.

La China Suárez habló de su “mala suerte” en el amor

La China Suárez abrió las preguntas en Instagram y sus seguidores indagaron sobre varios aspectos, incluida su mala fortuna en el plano amoroso.

La actriz contó a través de sus historias que la están acompañando Rufina Cabré, su hija mayor fruto de su relación con Nicolás Cabré y su mamá. Pero además abrió las preguntas y sus seguidores decidieron indagar en su vida privada.

“Una vez te escuché decir que la soledad está sobrevalorada y coincido”, expresó una seguidora. “Entiendo a la gente que dice que le gusta estar solo. A mí en gusta el silencio, tengo mis momentos de soledad”, comenzó explicando la ex Casi Ángeles.

La China Suárez deslumbró con un look rosa y blanco desde los espectaculares paisajes de Ibiza

“Pero me gusta mucho más la vida en compañía no voy a mentir. Sería mucho más cool decir que me encanta estar sola y leer, pero no. A mí me encanta estar enamorada, me encanta llegar y que esté todo dado vuelta, con mis hijos gritando y que vengan a abrazarme, que los perros salten en el sillón. Esa es la vida que yo soñé”, continuó.

“No puedo creer que vos estés sola, que no tengas suerte en el amor”, le manifestó un seguidor, desatando un tema en el que la madre de Amancio no ha hablado mucho.

“Eso ya me lo dijeron un par de veces. Cómo no voy a tener suerte en el amor si tuve re buenas parejas, re buenas personas al lado mío”, respondió contundente la China.