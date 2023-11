La China Suárez lució un escandaloso vestido de transparencias en la gala de los Latin Grammy

La China Suárez firmó contrato este año con Warner Music, por lo que fue invitada como cantante a participar de los Latin Grammy y asistió a las diferentes instancias de los premios. Pero fue el look que eligió para la gala el que dio de qué hablar, ya que era completamente transparente.

La entrega de los premios de la música tuvo lugar en en el Centro de Exposiciones y Conferencias FIBES en Sevilla, España. En la previa, la artista argentina posó para la cámara con su look “total black” con el que dejó ver de más.

China Suárez para la gala de los Latin Grammy.

En esta oportunidad, la China apostó por un vestido largo, al cuerpo, que realzó su increíble figura. La particularidad fue el escote, las transparencias que dejaron ver todo y más, y las plumas en la parte de abajo, que le dieron el toque sofisticado a la prenda.

El cabello lo llevó recogido y sumó como accesorios aros, pulsera y gargantilla en color plata de una joyería que la auspició para la red carpet de los Grammy, donde se lució con su jugada elección.

China Suárez para la gala de los Latin Grammy.

La actriz compartió en sus redes las fotos de su look y en cuestión de pocos minutos cosechó más de 125 mil “likes”. “Sos la más linda del mundo, no hay chances”, “El mundo es el que no está ready”, “De que planeta saliste? barrilete cósmico”, “La uno en el mundo”, “De locosss”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

China Suárez para la gala de los Latin Grammy.

China Suárez para la gala de los Latin Grammy.

China Suárez para la gala de los Latin Grammy.

La China Suárez se la jugó con el escote de su vestido

La China Suárez deslumbró con su estilo en los Latin Grammy Music Awards que tuvieron lugar en Sevilla, España. La actriz cautivó en las redes sociales con su look de alfombra roja en el evento.

En este prestigioso evento, la alfombra roja se engalanó con el atuendo impecable de la influencer. La China optó por un vestido negro con detalles de aberturas cut out en el área del pecho, siguiendo la última tendencia de la moda.

China Suárez en los Latin Grammy

El minivestido negro, ajustado al cuerpo, presentaba tirantes finos y una llamativa abertura cut out con forma de corazón en el escote, adornado con tiras en la zona del pecho.

Completó su conjunto con unos zapatos altos, destacando por su plataforma XL, taco cuadrado y hebillas doradas. Asimismo, añadió un blazer en total black, dándole un toque adicional a su estilo.

El exquisito look no fue lo único que destacó; el beauty look de la China también acaparó la atención. Su maquillaje presentó un delineado estilo cat eye en negro, complementado con máscara de pestañas y sombras oscuras, siguiendo la tendencia de smokey eyes. Además, eligió rubor rosado, contouring definido y un labial nude con tonos bordó y acabado mate.

China Suárez en los Latin Grammy

