El inesperado mensaje sentimental de la China Suárez para Benjamín Vicuña y la reacción del actor

La China Suárez ya demostró en varias oportunidades que, al menos de su parte, tiene una excelente relación con Benjamín Vicuña. Sin embargo, el actor chileno sigue marcando cierta distancia con quien fue su pareja y quien es la madre de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio.

Esto quedó en evidencia cuando el miércoles por la noche, la China Suárez compartió un tierno video de los hijos que tiene en común con Vicuña, donde ambos bailaban juntos y se abrazaban en la cocina de la casa en la que se hospedan en Uruguay, donde ella está filmando una película.

El video que subió a sus historias, que la enterneció por completo a ella y a sus seguidores, lo subió a sus historias de Instagram. Y esto no quedó ahí, ya que mencionó a su ex y padre de los niños con una frase que no pasó desapercibida: “Algo bien debemos haber hecho @benjaminvicuna.ok”.

La frase “algo bien hicimos” fue en relación al amor que los hermanos se tienen y se demuestran, por la crianza que ambos le dan a diario, pese a que están separados y los pequeños viven en dos casas diferentes.

Benjamín Vicuña ignoró a la China Suárez por el posteo de sus hijos

La historia lleva más de 15 horas colgada en la red y el artista no reposteó el clip en el que la China lo etiquetó. Es que si bien comparten los momentos importantes vinculados a sus hijos, como cumpleaños o eventos escolares, no hay mucho más contacto entre ellos.

A tal punto que ella sí lo sigue a él en Instagram, pero Vicuña prefiere no ver o no enterarse del contenido que la también cantante comparte con sus millones de seguidores, aunque se trate de sus hijos.

La China Suárez etiquetó a Benjamín Vicuña en un video de sus hijos. Captura de historias.

La reacción de Benjamín no llamó la atención, ya que cada vez que la China lo etiqueta en alguna historia o posteo reacciona de la misma manera, pero no pasa inadvertido por el vínculo que los une, el de ser padre de dos pequeños.