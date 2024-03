La sorpresiva reacción de la China Suárez al confirmarse el nuevo romance de Rusherking

En la noche del jueves, Ángel de Brito confirmó Ángela Torres y Rusherking están teniendo un fogoso romance. Luego, fue Juariu, quién amplió la información, detallando, entre otras cosas, cuál fue la reacción de la China Suárez, ex del cantante santiagueño.

Juariu analizó las cuentas de Instagram de la ex pareja para poder ver si todavía se seguían. “Parece que alguien dejó de seguir a alguien después de que salió todo esto de Rusherking con Ángela”, escribió en sus historias de Instagram.

La China Suárez reaccionó al nuevo romance de Rusherking

Acto seguido, mostró que la ex Casi Ángeles ya no sigue a Ángela Torres, pero ella sí sigue a la China. En otra de las historias, en tanto, probó que efectivamente, la ex de Benjamín Vicuña antes sí la seguía, porque le puso likes a viejas fotos que compartió Torres en Instagram.

Cabe recordar que Rusherking y la China Suárez se separaron a comienzos de 2023, y Ángela Torres hace tiempo que está soltera tras separarse del músico Franco Rizzaro a finales de 2022.

Como salió a la luz el romance de Rusherking y Ángela Torres

Los rumores de romance comenzaron cuando los artistas compartieron un video en TikTok en el que estaban probando una fruta. Y, como en las imágenes se los vio muy cómplices, surgieron todo tipo de versiones.

Aunque ellos todavía no confirmaron su noviazgo, el presentador de LAM se encargó de hacerlo. En su cuenta de Instagram, Ángel de Brito abrió la cajita de preguntas y respuestas y uno de sus seguidores le preguntó si “Rusher y Ángela están juntos”.

“Yes (sí)”, respondió el también jurado del Bailando 2023 en sus redes sociales, dejando en claro que los jóvenes están juntos y es cuestión de días de que tengan que hablar sobre esto.