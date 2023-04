La furia de Marixa Balli contra Carmen Barbieri en el piso de LAM: “Esa mujer me hizo mucho daño”

En el vivo de LAM, por la pantalla de América, Marixa Balli estalló de furia contra Carmen Barbieri tras oír que la conductora se negó a hablar de ella y pedirle perdón por una escandalosa pelea que protagonizaron en el pasado.

La artista de 53 años hace de panelista en el programa de Ángel de Brito y desde ahí, rememoró las crudas palabras de Barbieri acusándola de que les trajó mala suerte a dos de sus ex novios, que ya han fallecido: El Potro Rodrigo Bueno y Mariano Fischer. Ambos en accidentes de tránsito.

Al escuchar la entrevista de la madre de Fede Bal, Marixa no pudo controlar su ira. “La verdad, esa mujer me hizo mucho daño. Te hagas cargo o no, pasó. Pasó hace 20 años. Me cagaste la existencia y no te querés hacer cargo, me chupa un huevo. La gente lo sabe”, arremetió.

“No hay una intención de ella honesta de decir ‘mirá, Marixa, la verdad fui guacha en ese momento me copó hacerte esto’, porque uno sabe lo que hace mal y lo que hace bien, ‘me copó, me divertí, lo disfruté’”, amplió Balli.

Otras de las frases que dio Barbieri en su momento indicaban que Marixa se había querido colgar de la muerte del cuartero y la apuntó de ser la “viuda de Rodrigo”.

Marixa Balli apuntó contra Carmen Barbieri

“¿Quién quiere ser viuda de quién? Yo fui la mejor amiga de Rodrigo, fui un gran amor y jamás me colgué de absolutamente nada, de nada. Fui realmente un paño para él, un paño porque él cuando le pasaba algo, recurría a mí”, explicó la ex vedette.

Y agregó: “Lo que pasa, señor, es que el pasado no lo puedo borrar, ni puedo borrar lo bueno ni lo malo, y me hago cargo, ¿comprendes? Porque no tengo nada que ocultar y porque soy esto. Con tapa de Gente, sin tapa de Gente con la bailanta, ¿comprendes? Yo soy esto, Marixa Balli es esto. Dentro, fuera del camarín, en La Salada y en Flores”.

Marixa Balli apuntó contra Carmen Barbieri

En el momento puntual, en el que Marixa tuvo que hablar del Potro, sostuvo que lo seguirá “amando y defendiendo” porque fue alguien muy importante en su vida. “Cuando me pregunten voy a contestar porque tengo todo el derecho”, señaló.