Marixa Balli y el dramático relato del día que casi pierde la vida: “sentí el frío de la muerte”

Este jueves, Marixa Balli logró que el silencio se apodere del piso de LAM al contar, con lujo de detalles, cómo fue el accidente que casi le cuesta vida y en el que murió Mariano Fischer, quien era su pareja en aquel entonces, el 16 de marzo del año 2000. La pareja iba de Mar del Plata a Capital por la ruta 2.

“Me acuerdo absolutamente de cada segundo. Veníamos a gran velocidad, el auto da 19 vuelcos y en un momento se eleva y parece un platillo volador, según dijeron los peritos técnicos. Obviamente es trágico lo que pasó, mi pareja agonizó en mis brazos”. Así arrancaba el relato de Marixa Balli que dejó mudas a las angelitas de Ángel de Brito.

Sobre los momentos previos al accidente, Marixa relata lo que para ella fue tan traumático como misterioso. “Sentí ese frío que todo el mundo cuenta antes de la muerte. Tuve que tratarme en terapia muchos años porque no podía sacarme el frío del cuerpo”, relató la cantante, quien sostuvo que ella se quería tirar del auto porque sabía que esa noche no llegaba a Buenos Aires.

Según detalla Marixa, Fischer venía manejando a una velocidad muy por encima de lo permitido y ella trató de disuadirlo sin que él le preste atención. En el instante previo al siniestro y en medio de ese frío paralizante, Balli asegura que su pareja la miró y “no era su cara”.

“El impacto fue impresionante. Cuando termina el último tumbo me empiezo a pellizcar porque pensé que estaba en otro plano y noto que me duele, pero el resto del cuerpo no me dolía nada. Cierro los ojos y me doy cuenta que estaba de cabeza”. “Cuando abro los ojos para decirle ‘bajemos’ veo todo lo que veo: el auto terminó contra el alambrado del campo. Él murió instantáneamente, estaba agonizando. Nadie sabe cómo pude salir del vehículo”, confesó Marixa Balli.

Así quedó el auto tras el accidente en el que murió su pareja y ella estuvo al borde de la muerte

“Mi cabeza rozó el asfalto, fue una cosa tan terrible que me salvé porque tengo un ángel que me protegió”, contó la panelista de LAM quien también reveló que una peinadora de un canal porteño le había advertido de la tragedia.

EL SUEÑO PREMONITORIO QUE PREPARÓ A MARIXA

“Tres o cuatro días antes de que me fuera a Mar del Plata a ver a mis familiares, una peinadora me dijo: ‘Tuve un sueño terrible, veo mucha sangre, te veo a vos con mucha sangre y también lo veo a Rodrigo’, y él después se mató a los tres meses”, contó Marixa ante la atenta mirada de sus compañeras.

La peinadora le regaló a la cantante una estampita de la virgen desata nudos, que la acompañó durante ese viaje fatal y a la que Marixa le rezó cuando pararon a cargar combustible.

Marixa Balli y Rodrigo\u002E

Tres meses después fallecía Rodrigo en un fatal accidente. El cantante fue el gran amor de Marixa Balli. Estos hechos y la respuesta de Carmen Barbieri frente a las tragedias de la cantante.

CARMEN BARBIERI TRATÓ DE MUFA A MARIXA BALLI

Estos hechos, que marcaron profundamente a Marixa Balli, hicieron que Carmen Barbieri se refiera a la cantante como quien había “matado” a dos novios. Hace muchos años, y con Balli como invitada, Barbieri leyó un mensaje que tildaba a la cantante de “mufa” y eso desató la guerra entre las artistas.

Según Barbieri, ella se dio cuenta de lo que estaba leyendo en el mismo momento que lo iba leyendo, pero Balli está segura de que esto no fue así y la guerra contra la capocómica sigue en pie.