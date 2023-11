Marixa Balli explotó contra Seguridad Vial porque le labraron una multa: “Te toman de bolu...”

Marixa Balli recurrió a sus plataformas de redes sociales para expresar su enojo después de recibir una multa de tránsito. Lo hizo a través de Instagram y no se guardó nada.

Marixa Balli

Según explicó, se encontraba aguardando en un semáforo en rojo cuando tuvo que moverse hacia la senda peatonal para permitir el paso de dos ambulancias. Con todas las palabras necesarias relató cada detalle del momento: “Salgo del local, en Avenida Avellaneda y a unas 20 cuadras me paro correctamente en un semáforo. Cuando estoy detenida vienen dos ambulancias con la sirena prendida y me tuve que correr sorbe la senda peatonal para que pasen”.

Qué hará Marixa Balli con la multa de tránsito

Además, agregó que algunos días después le llegó la multa a la casa y ahí explotó de enojo y furia. “Me dio una calentura, porque fui a explicar lo que había pasado y me pidieron que volviera, como si yo me rascara. Obvio que voy a volver a discutir porque en la secuencia de las cámaras se tiene que ver lo que pasó”, dijo.

Marixa Balli, furiosa. (Foto: Captura de pantalla)

Antes de ahondar con un detalle muy importante de su vida, la morocha sumó: Que te tomen de bolu... es algo que no soporto en esta vida. No voy a pagar la multa porque yo tengo la razón. En la vida siempre fui con la verdad. ¿Por qué tengo que garpar una multa que no corresponde? ¿Por ser buena ciudadana? ¿Por darle paso a dos ambulancias? Estamos todos dementes. No me entra en la cabeza el tipo de país que hicimos”. De esta manera y con las palabras más claras posibles, la modelo dejó en claro que no pagará dicha multa porque no la encuentra correcta para el hecho.

Para concluir, Marixa recordó la muerte de su hermano en un accidente vial donde el responsable del hecho no tuvo condena alguna. A mi hermano lo hicieron bos... y el responsable no estuvo preso ni cinco horas. Tiene más derecho el que mata a alguien que una mina que va y dice que es injusto. Hasta que no me muestren las cámaras no voy a parar. Estoy muy caliente. Me parece un horror que en la vida te traten así”, concluyó.

