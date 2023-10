Marixa Balli recibió una noticia inesperada que transformó todo su año por completo

Marixa Balli recibió la mejor noticia, que sin dudas transformó su segunda mitad del año. Es que la panelista de LAM contó que se ganó un auto 0Km y no pudo ocultar su felicidad, por lo que compartió los detalles de la feliz noticia en el programa en el que trabaja.

La exvedette contó al comienzo del programa del lunes que una noticia cambió su estado de ánimo. “Hoy mi cabeza está en otra cosa porque me gané un auto con Club San Jorge donde hace 8 años que estoy pagando”, contó y aseguró que no se trataba de un “chivo”.

“Pago algo muy mínimo y salió mi número en el sorteo. Encima es nuevo el auto, en el color que yo quería. Un 208 espectacular, me tocó un modelazo y en color negro”, relató con entusiasmo.

Ante la pregunta y sorpresa de sus compañeros, comentó que no es la primera en su familia en ganar un vehículo de esta manera. “Mi tía se había sacado dos autos. En dos meses paga la cuota y se lo ganó. Le salió más cara la patente que el auto”, dijo.

Marixa Balli

“Vino la chica a cobrarle la segunda cuota a mi tía, antes de que se lo gane, y me dijo si no quería participar. Le dije que sí, que me enganchaba total lo vas pagando sin darte cuenta y ayer me llamaron antes de entrar al programa para decirme que lo gané. No creía, googleé y vi mi número”, añadió.

Cuando vio su número en la página de la concesionaria, finalmente cayó en que el premio era suyo. “¡Quedé estúpida, cuando vi mi número fue increíble!”, cerró.

