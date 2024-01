Marixa Balli vs político poderoso: lo amenazó en vivo que le devuelva una gran suma en dólares

Marixa Balli hizo públicos detalles de un asunto económico que la mantiene preocupada y en tensión, relacionado con un alquiler del que resultó garante y que involucra a un importante político.

Esta revelación se dio en medio de una conversación con Ángel De Brito en la que Balli hizo saber su estado anímico diciendo: “Estoy tranqui. Hoy me tomé un ansiolítico, así que tengan cuidado porque está heavy hoy y si exploto...”.

La panelista expresó abiertamente su molestia por la situación actual en la que se encuentra debido a que una persona, identificada como un político de peso, no le devuelve la suma de dinero que ambas partes habían acordado en dólares.

La discusión sobre este conflicto económico surgió tras un intercambio entre Balli y De Brito, en el que la panelista reveló: “Salí de garante... quilombos... Pero no es problema del que le salí de garante, sino del que no me quiere devolver la plata que pusimos en dólares”.

El furioso descargo de Marixa Balli

Esto despertó la curiosidad del presentador, quien preguntó si el causante del problema era un político vinculado a la actividad, a lo que Balli respondió afirmativamente y añadió detalles sobre la relevancia del individuo: “Es groso, groso. Tiene muchos departamentos”.

La tensión se hizo evidente cuando Balli advirtió con determinación: “Que se prepare porque yo le digo que si mañana no se soluciona, explota todo”.

Marixa Balli explotó contra un político

Además, profundizó en la situación al informar que actuó como garante para unos amigos que alquilaron un inmueble al político en cuestión, quien, según Balli, ha ocupado un cargo de gran importancia en el pasado.

A pesar de mantener en reserva el nombre del político, Balli dejó claro que el hombre al que se refiere es alguien que ha tenido roles relevantes en su trayectoria.

Marixa Balli

Frente a la insistencia de sus compañeras en obtener más detalles, Marixa reforzó su postura: “Fue presidente de algo muy importante, en un cargo grosísimo”.

La panelista concluyó su declaración con una advertencia directa hacia el político, indicando que espera una pronta solución al conflicto económico, dejando en claro que no dudará en tomar medidas si no se resuelve el asunto: “Mejor que mañana reaccione porque yo no voy con chiquitas”.