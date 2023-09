Marixa Balli se hartó de Marcelo Tinelli y le cantó las cuarenta en la cara

Después de su polémica participación en el Bailando, y de que Marcelo Tinelli la ninguneara cuando le preguntaron sobre su relación con Marixa Balli, la cantante, empresaria y panelista de LAM disparó munición pesada en contra de Tinelli, sin filtro.

“Mientras él me minimiza, yo lo cuido. Él no sabe qué decir, yo no estaba enojada, el maneja muy bien la ficción, pero no puede manejar la realidad conmigo”, arrancó disparando Marixa ante la pregunta de si él se pone nervioso cuando está con ella.

“Es un problema de él. Yo creo que lo pongo nervioso. Si vos querés mucho a alguien, lo tratás de otra manera. Cuando estoy en vivo, frente a él, se pone en una postura que no pasa cuando hace un acting con las otras chicas. Es una postura que no le suma ni a él ni a mí, pero yo trato de respetarlo, lo espero a ver qué va a decir... No me dieron el lugar que merecía. Él quería abrir el programa conmigo y yo no llegué, entonces estaba enojado”, dijo Balli haciendo referencia a lo que pasó cuando ella visitó el programa y fue imitada por Fátima Florez.

Marcelo y Marixa, una relación noventera

Cuando le preguntaron sobre su historia de amor, Marixa fue contundente: “Yo nunca tuve nada que ocultar, pero callé porque soy una dama, callé porque a él no le convenía que hable en ese momento. Es algo vintage, pasó mucho tiempo. Yo la pasé muy bien y fui feliz. Cuando pienso en él es siempre con felicidad. No lo voy a borrar”.

Pero claro, Marcelo Tinelli no tuvo las misma mirada elogiosa para con ella y la artista de la bailanta se enfureció. “Me pareció muy bajo, siento que me minimizó y no me lo merezco. No me gusta que él, cuando habla conmigo diga una cosa, y en su programa diga otra cosa”, disparó sin filtro.

Marixa Balli y Marcelo Tinelli protagonizaron un picante cruce al aire

“No me gusta que me minimicen. Ayer sentí que se burló. Prefiero que se olvide de mí y no me nombre nunca más, porque me ningunea. Me sentí mal desde el primer momento. Yo soy empresaria, la tengo bien clara y no me entra ninguna bala, el boludeo no me gusta. Lo único que hace es minimizarme...”, agregó Balli, visiblemente enojada.

Pero no se quedo ahí y como Mirtha Legrand, que no es rencorosa, pero sí memoriosa, Marixa trajo al presente aquella vez que Tinelli se burló de su emprendimiento en La Salada. “Cuando estuve ahí, estuve feliz y todos tienen derecho a comprarse ropa donde quieren. En el fondo, a mí no me importa lo que digan. Cuando me dan vuelta a la que se le caen los billetes es a mí”.

“Yo tengo una empresa y me rompo el lomo laburando. No le debo nada a nadie y me va super bien. En este momento, con mucha honra, te digo que soy zapatera y panelista de Ángel de Brito”, cerró explosiva.

Qué dijo Tinelli que enfureció a Marixa Balli

Este lunes, desde el streaming del Bailando tiraron la bomba para que Marcelo Tinelli picara, y lo hizo. Ante las declaraciones de que Marixa Balli no quería volver a la pista, el conductor se expresó con cierta ironía: “No la pasó bien, no tenía el calzado de Xurama, nada... ¿Está enojada conmigo?”. Ángel De Brito, lejos de mantenerse al margen, sembró un poquito de cizaña: “Debe ser por algo de antes”.

“No tengo memoria, no me acuerdo de mi historia... No es que finja demencia. ¿Cuándo salí yo con Marixa Balli? La quiero, fue bailarina del programa...La amo, pero los hombres no tienen memoria”, dijo Tinelli al mejor estilo Poncio Pilatos, lavándose las manos.

