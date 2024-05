Murió a los 34 años Emily Goldberg, la ex novia de Avicii

Emily Goldberg, exnovia de Avicii, el DJ sueco que falleció en 2018, murió a los 34 años en California debido a una embolia pulmonar. Aunque el trágico suceso ocurrió hace más de un mes, el pasado 3 de abril, la noticia salió a la luz esta semana, informó el sitio US Weekly.

El fallecimiento de Emily llega casi un año después de que ella misma revelara haber superado una larga batalla contra el cáncer . En el obituario su familia la describió como “una persona vivaz y única que vivió muchas aventuras en su breve vida”.

“Sentía una especial predilección por los animales, sobre todo por los cachorros de Pomerania, y pasaba muchas horas felices con sus queridos perros Bear y Kuma”, añadieron en el comentario que dio a conocer la noticia.

Algunas de las fotos inéditas que subió Emily Goldberg para conmemorar a Avicii. Foto: Instagram @emilygoldberg89.

Emily y Tim Bergling, conocido artísticamente como Avicii, mantuvieron una relación sentimental entre 2011 y 2013. A pesar de su ruptura como novios, mantuvieron una estrecha amistad debido a su mutuo amor por la música electrónica, por lo que fueron muy buenos amigos. Se conocieron cuando Emily trabajaba en un hotel de Las Vegas, donde Avicii era un visitante habitual.

Algunas de las fotos inéditas que subió Emily Goldberg para conmemorar a Avicii. Foto: Instagram @emilygoldberg89.

Cuando se cumplió el tercer aniversario de la muerte del artista, compartió varias fotos inéditas junto al DJ que emocionaron a miles de fanáticos en las redes sociales.

QUIÉN FUE AVICII

Avicii, cuyo nombre real era Tim Bergling, fue un DJ, remezclador, compositor y productor musical sueco. Nació el 8 de septiembre de 1989 en Estocolmo, Suecia, y falleció el 20 de abril de 2018 en Mascate, Omán. Su muerte conmovió a muchos fanáticos y colegas en la industria de la música electrónica.

Quién fue Avicii.

- A los 16 años, Avicii comenzó a publicar sus remixes en foros de música electrónica, lo que finalmente lo llevó a firmar su primer contrato discográfico.

- Alcanzó la fama en 2011 con su sencillo “Levels”. Su álbum de estudio debut, “True” (2013), combinó música electrónica con elementos de múltiples géneros y recibió críticas positivas. Este álbum encabezó las listas internacionales de música dance en más de quince países.

- Además de “Levels”, Avicii lanzó otros sencillos exitosos como “Wake Me Up”, “Hey Brother”, “Addicted To You”, “The Days”, “The Nights”, “Waiting for Love”, “Without You” y “Lonely Together”.

- En 2016, debido a problemas de salud relacionados con el estrés y la mala salud mental, Avicii anunció su retiro de las giras y conciertos.

- El 20 de abril de 2018, Avicii, a los 27 años, se suicidó por desangramiento en Mascate, Omán