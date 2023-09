Pampita ya tiene otro reemplazo en el jurado del Bailando 2023 y es una mega figura

Pampita volverá a ausentarse del Bailando 2023 por compromisos laborales y desde la producción del programa ya le encontraron un reemplazo. La modelo y conductora ya fue reemplazada por Zaira Nara cuando ella viajó a Nueva York y esta vez será un hombre quien quede en su lugar.

Zaira no volverá a reemplazarla esta semana, no por decisión de La Flia, ni porque varios participantes estuvieron disconformes con ella como jurado, sino porque viaja a París y no estará en Buenos Aires.

En programas y portales habían confirmado a Paula Chaves como el reemplazo, ya que formó parte de la apertura y por lo que está enemistada con Zaira, para jugar con ese tema al aire. Sin embargo, no será la modelo quien se quede en su lugar.

“Llamaron a alguien que sabe de baile, no es que la descartaron a Zaira pero se fue a París. Los viajes de Pampita son cuatro, este sería el segundo (por una semana), y ya tiene reemplazo”, comentó Ángel de Brito en LAM al revelar el enigmático.

“Mis compañeros se van a enterar ahora: quien reemplaza este jueves y viernes es nada más y nada menos que Aníbal Pachano, que ya pasó por todos los lugar del Bailando porque fue jurado, participante y VAR. ¡Por fin alguien para hablar! Y la semana que viene podría ocupar ese lugar Paula Chaves”, contó De Brito.

Pampita eligió el vestido más apretado para sus curvas

Carolina “Pampita” Ardohain continúa cautivando a sus seguidores en las redes sociales con su belleza y estilo. Con una impresionante base de fanáticos que supera los 7.6 millones en su cuenta de Instagram, Pampita ha demostrado ser una de las figuras más influyentes y queridas del país.

Su presencia en las redes sociales es una manifestación del fervor que suscita en su audiencia. Cada publicación que comparte se convierte en un auténtico fenómeno, acumulando miles de “me gustas” y comentarios entusiastas.

Recientemente, Pampita sorprendió a sus seguidores con un increíble atuendo desde el set de grabación del famoso programa, en el que se desempeña como jurado y es una de las figuras más destacadas.

El look de Pampita

Pampita desplegó toda su sensualidad con un vestido negro que marcó su figura.

