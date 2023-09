Zaira Nara no para de hacerle escenas de celos a Tinelli y en el “Bailando” no se la bancan más

¿Qué le pasa a Zaira Nara? Esta es la gran pregunta que se hacen en la pista del Bailando 2023 y en las redes. Resulta que la hermana de Wanda no para de hacerle escenas de celos o de tirarle indirectas a Marcelo Tinelli y, para muchos, ya cae pesada.

Hace rato que empezó el rumor de que algo pasa entre ellos, pero ninguno de los dos salió a aclarar nada. Lo único que se sabe es que ambos están solteros, y que las apariciones de Zaira en el streaming del bailando son cada vez mayores y ahora va a reemplazar a Pampita cuando la jurado se vaya unos días de viaje.

Este martes fue el segundo día de sentencia y estaban todos los participantes y figuras del Bailando, entre ellas, la peruana Milett, a quien Tinelli le tiró toda la onda que podía. En un ida y vuelta que no era tan picante como el de su primera participación, Zaira intervino y quería saber más sobre el vínculo de ellos “afuera de la pista”.

Tinelli negó que haya cualquier vínculo fuera del certamen, pero Zaira no le creyó y deslizó que ella y su hermana pasaron por tantas cosas que ya no le creen a nadie, menos a un hombre. Marcelo sumó a su primo, “el Tirri”, para que oficie de testigo y confirme que no salió el fin de semana, pero Zaira tampoco le creyó.

Ya cansados con la actitud de Zaira, Moria Casán tomó la voz en el jurado y soltó que la modelo está interesada en Tinelli. Pampita se sumó y dijo que para ella, Zaira estaba celosa. “Carolina, éramos íntimas hasta hace un segundo”, le reprochó la hermana de Wanda.

Como Zaira seguía con el temita de si Tinelli la había invitado o no a un asado, el jurado se hartó y la mandaron a callar. “Bueno, vamos a ver el puntaje” se escuchó desde atrás del conductor.

Zaira no para con los celos hacia Marcelo Tinelli

En las redes la cosa no es muy distinta. Muchos internautas se cansaron de la actitud de Zaira, y la menor de las Nara se convirtió en tendencia en la ex red social del pajarito.

“¿Qué la pasa a Zaira?” se preguntaba Yanina Latorre, mientras otros internautas eran más contundentes. Algunos, ante la salida de Pampita, pedían por la vuelta de Pachano, o de cualquiera, antes de que se quede Zaira en el jurado.

Zaira no para de hacerle reproches a Tinelli y en el Bailando (y en las redes) no se la bancan más

Zaira no para de hacerle reproches a Tinelli y en el Bailando (y en las redes) no se la bancan más

Zaira no para de hacerle reproches a Tinelli y en el Bailando (y en las redes) no se la bancan más

Zaira no para de hacerle reproches a Tinelli y en el Bailando (y en las redes) no se la bancan más

Zaira no para de hacerle reproches a Tinelli y en el Bailando (y en las redes) no se la bancan más

Seguí Leyendo