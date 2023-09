Quiénes son los ex Gran Hermano que se convirtieron en los primeros sentenciados del Bailando 2023

La noche del martes en el Bailando 2023 fue bastante dinámica y allí acudieron todas las parejas del certamen para escuchar el resultado del voto secreto de Pampita y, por consiguiente, conocer quienes eran los primeros sentenciados del certamen.

Lo cierto es que el tiempo en televisión es tirano y la velada se estiró hasta la noche del miércoles. aunque eso si, debemos decir que sobre el final se conoció que dos parejas tuvieron un bajísimo puntaje, por lo que pelearán por no ser eliminadas de esta edición.

Tras un extenso desfile de participantes, donde cada uno se explayó sobre diversas cuestiones y regaron su estilo e impronta en pocos minutos, finalmente todo decantó en dos famosos, quienes curiosamente compartieron el mismo techo en la última edición de Gran Hermano.

La primera en escuchar el veredicto fue Romina Uhrig, quien contaba con solo 7 puntos y necesitaba llegar a los 12, pero lamentablemente Pampita la puntuó con un 4. Por lo tanto, la ex Gran Hermano e Iñaki Iparraguirre se convirtieron en la primera pareja sentenciada del certamen.

Tras esta decisión, finalmente llegó el turno de Tomás Holder, quien cosechó 5 puntos y necesitaba 7 puntos para salvarse. Hay que decir que solo obtuvo 3 puntos y quedó en sentencia.

En las últimas horas se dio a conocer que Pampita estará de viaje por cuestiones laborales, y no podrá oficiar como jurado en las próximas galas del Bailando 2023 (América).

Es por este motivo que la producción del histórico show decidió colocar un reemplazo. Lo cierto es que no debieron esperar mucho, ya que tras hacerse cargo del streaming del programa, finalmente Zaira Nara ocupará una silla al costado de la pista.

En la noche del martes, la modelo sorprendió a todos al realizar una confesión acerca de sus planes para juzgar a los participantes: “Yo no voy a ser muy imparcial, a los que quiero, no me los pongan en los días que la reemplazo a Caro. A Kennys le pongo un 10 por más que se tropiece en la escalera“, aseguró.

En ese sentido el conductor, Marcelo Tinelli, intentó ponerle un freno y expresó: “No bueno, acá justamente el jurado no tiene parcialidad”. “Pero ellos son jurados profesionales yo vengo a hacer un reemplazo”, justificó la modelo.

