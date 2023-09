Pampita abandona el Bailando 2023 y ya tiene reemplazo: el motivo

Pampita Ardohain se tomará un breve receso en su participación en el programa “Bailando” para disfrutar de unas vacaciones en compañía de su familia. Así lo contó Ángel de Brito, entre las últimas noticias del mundo del entretenimiento.

Sin embargo, se ha anunciado que una figura muy conocida ocupará su lugar en la pantalla de América TV durante su ausencia.

De acuerdo con información proporcionada por la cuenta oficial de Mundo Famosos Ok, la encargada de cubrir el rol de Pampita en el “Bailando” será Zaira Nara, la hermana de la también famosa Wanda Nara.

Zaira Nara y Pampita (Foto: Captura de pantalla)

Aunque Zaira aún no ha emitido comentarios al respecto, se espera que comparta detalles en los próximos días, antes de que Pampita inicie su viaje en familia.

Pampita ya tiene reemplazo

Ángel de Brito expresó quién le hubiese gustado que reemplace a Pampita Ardohain

El viernes 15 de septiembre, Ángel de Brito adelantó esta situación en el programa “LAM” y, en un principio, mantuvo en secreto quién sería la persona elegida para el reemplazo.

El presentador y jurado del “Bailando” expresó: “Pampita se va de viaje, pero no puedo decir quién la reemplaza. Va a ser una sorpresa”.

Asimismo, De Brito reveló su preferencia personal para el rol de reemplazo al afirmar: “A mí me gustaría tener sentada al lado a Carmen Barbieri. Es la ideal para este momento”.

Carolina "Pampita" Ardohain

No obstante, como se ha mencionado anteriormente, Carmen Barbieri no formará parte del “Bailando” en esta ocasión, al menos no como sustituta de Pampita.

Cabe destacar que, a lo largo de este año y hasta diciembre, otros miembros del jurado del “Bailando” también disfrutarán de días libres, lo que significa que habrá oportunidades para la incorporación de diversas figuras de reemplazo en el programa.

