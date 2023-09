Maxi Guidici reapareció en la pista del Bailando 2023 tras su preocupante internación y apoyó a un participante

Maxi Guidici, exparticipante de Gran Hermano, fue noticia hace unos días cuando se dio a conocer que atraviesa un delicado momento, ya que intentó suicidarse y fue trasladado de urgencia a un nosocomio porteño.

Al pasar pocos días de este suceso, el joven cordobés se presentó inesperadamente en la pista del Bailando 2023. Lo cierto es que tras este difícil momento, Maxi concurrió al estudio y estuvo al costado de la pista para acompañar a su gran compañero, Alexis “el Conejo”, quien aseguró que ya lo considera un integrante más de su familia.

Maxi Guidici

Recordemos que el pasado viernes 22, fuentes policiales confirmaban que el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se presentó en la casa de Guidici tras una llamada de emergencia. El parte indicó que había ingerido una gran cantidad de pastillas por lo que tuvo que ser hospitalizado en Ramos Mejía.

A cuatro días de su internación, el cordobés dijo presente en el certamen televisivo.

Maxi Guidici reapareció en LAM y rompió el silencio sobre su internación

La vida de Maxi Guidici estuvo en peligro tras intentar quitarse la vida y su ex, Juliana Díaz, y su amigo, Alexis El Conejo, actuaron a tiempo para evitar una tragedia.

En ese momento el ex GH ingirió un blíster de pastillas de clonazepam, las que mezcló con alcohol, y preocupó a su entorno con mensajes que los alertó acerca de que algo no andaba bien. Fue en ese momento que El Conejo llegó junto la policía y una ambulancia y lo trasladaron a un hospital, donde recibió los cuidados necesarios.

Maxi se tomó en fin de semana para descansar, en compañía de su madre, quien viajó para cuidarlo, y este lunes rompió el silencio en LAM, en un mano a mano con Ángel de Brito, donde reveló: “Compré alcohol y tomé pastillas. Me quería relajar porque estaba muy nervioso. Iba tomando clonazepam y no me calmaba entonces seguí”.

Sobre los posibles detonantes de su decisión, aseguró en el último tiempo que sufrió un descenso tras el reality de Telefe, y no tener las mismas oportunidades laborales de muchos de sus compañeros, no solo influyeron en lo personal, sino también en su relación con Juliana Díaz, a quien conoció en la casa más famosa del país.

Maxi Guidici

“Ver que a los otros les salían oportunidades y a mí no, fue frustrante”, dijo Maxi. “No sabía qué hacer después de salir de GH. Todo me daba miedo. Desde el principio me desesperé”, se sinceró Maxi y confesó que hasta llegó a tener por el presente laboral de su ex.

