El más impensado: está todas las noches en el piso de Bailando 2023 y ahora bailaría la ‘Salsa de a 3′

En una noticia que dejó a todos con la boca abierta, Ángel de Brito, jurado del Bailando 2023, reveló en sus redes sociales que ha sido invitado a participar en uno de los ritmos más esperados del programa: la ‘Salsa de a 3′.

La ‘Salsa de a 3′ es una de las modalidades más esperadas en el certamen de este año, en la que cada pareja competidora tiene la oportunidad de invitar a un famoso adicional para formar un trío de baile.

La noticia de que Ángel de Brito podría estar en esta edición tomó por sorpresa a muchos, ya que nunca antes se le había visto bailar en la pista de Showmatch.

La revelación de esta inusual invitación se produjo a través de la cuenta de Twitter de Ángel de Brito, donde compartió una encuesta con sus seguidores, preguntándoles si debería aceptar la propuesta.

De Brito contó que lo llamaron a bailar la Salsa de a 3

Los resultados fueron reveladores, con un 55.9% de los votantes a favor de que se sumara a la ‘Salsa de a 3′.

Un 13.2% de los participantes prefirió que no lo hiciera, mientras que un 7.9% opinaba que lo invitaban porque “quieren buena nota”. Por último, un 23% de los votantes sugirió que Ángel continuara en su rol como jurado del programa.

El día que Moria Casán bailó en la Salsa de a 3

El recuerdo de una noche especial en “ShowMatch” (El Trece) en el año 2017 sigue vivo en la memoria de los fanáticos del programa.

Moria Casán, quien en ese momento fue reemplazada en el jurado por Griselda Siciliani, protagonizó una impactante actuación en la “Salsa de a 3″, junto a Freddy Villarreal, caracterizado como Marcelo Polino, y Soledad Bayona.

Esta aparición marcó el regreso de Moria Casán a la pista de baile del ciclo de Marcelo Tinelli once años después de su participación anterior en el certamen. En aquel momento, la vedette dejó a todos impresionados con su energía y carisma.

La actuación estuvo llena de momentos memorables. Moria, acompañada por su muñequita, interactuó de manera cómica con Freddy Villarreal, quien imitó al periodista Marcelo Polino.

Tras la coreografía, el jurado ofreció sus opiniones. Ángel De Brito expresó: “Los vi un poco desprolijos a Freddy y a Bayona. Me hubiera gustado que Moria bailara más. No me gustó la parte humorística de la coreo”. Le otorgó una calificación de 5.

Por su parte, Pampita Ardohain elogió a Moria, comentando: “Moria, estuviste espectacular. Me encantó verte en la pista. Los giros que hiciste solita en el final, me encantaron. Moria tiene fuerza, presencia y alegría”.

Marcelo Polino, visiblemente emocionado, declaró: “Me encantó. Ver a Moria en un escenario o en la pista, es una fiesta. Es una estrella y eso no se discute”. Con gran entusiasmo, los calificó con un 10.

Finalmente, Griselda Siciliani, quien se mostró impresionada con la actuación, elogió a los tres participantes y destacó la fuerza y el talento de Moria. Los calificó con un 10, lo que llevó al trío a obtener un total de 25 puntos.

