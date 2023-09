El increíble error de producción que perjudicó a Juliana Díaz y que fastidió a Marcelo Tinelli en el Bailando 2023

El Bailando 2023 comenzó una nueva semana al aire por la pantalla de América TV y quien abrió la pista en esta jornada de lunes fue Juliana Díaz, quien parece tener mala suerte con la producción del programa.

Resulta que cuando la joven exparticipante de Gran Hermano comenzó a bailar, se presentaron diversas fallas con el sonido hasta que la música finalmente se cortó y Marcelo Tinelli tuvo que parar la performance y estalló contra la producción.

“Otra vez problemas con el disco rígido, no lo pueden volver a hacer muchachos. La gente baila al pedo, ya lo estaban terminando. No me pasó nunca en 18 años de Showmatch. ¿Quién garantiza que ahora funcione?”, exclamó muy enojado el conductor del ciclo, quien fue respaldado por el jurado del programa.

Marcelo Tinelli se mostró enojado con la producción del programa

Lo cierto es que la ex Gran Hermano se tomó con gracia lo que sucedió durante su presentación de Bachata, mientras el presentador continuó comentando que pensó que era un problema con su propio sistema de audio: “Me estaba tocando el auricular”.

Finalmente Juliana y su bailarín, quienes estaban por terminar la performance cuando el desastre ocurrió, tuvieron que volver a hacerla. Lo cierto es que al momento de la devolución, el jurado no le perdonó nada a la santafesina y le puso un puntaje que solo sumó siete puntos: “Primer disgusto de la semana”, exclamó Marcelo polino, quien no tuvo en cuenta que además de estas fallas, la joven viene de vivir unos días complicados tras el intento de suicidio de Maxi Guidice, su expareja.

Juliana Díaz habló de Maxi, su ex

El descargo de Juliana Díaz al hablar de Maxi Guidici

Luego del triste intento de suicidio de Maxi Guidici en la noche del jueves pasado y de que el ex Gran Hermano haya salido a hablar en LAM sobre su vida privada, mencionando a a Juliana Díaz, esta joven aprovechó su presentación en el Bailando 2023 para hacer un fuerte descargo que terminó en llanto.

“El vivir nuevamente de tan cerca que le pueda pasar algo a un ser querido me destrozó, fue una noche terrible. Fue de terror. Hay mucha gente que piensa que esto es un circo y que es por la exposición, pero somos seres humanos. No me importa si el me odia porque nos separamos, solo quiero que vuelva a sonreír y que esté con vida”, expresó la concursante entre lágrimas.

