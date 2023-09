Tras su grave estado de salud, Maxi Guidici reveló que desea participar del “Bailando 2023″

Luego de las repercusiones por el estado de salud de Maxi Guidici, el ex Gran Hermano reapareció en sus redes sociales el sábado por la tarde y agradeció el apoyo a sus seguidores. El influencer tuvo una charla un Ángel de Brito y sueña con entrar al Bailando 2023.

El viernes por la madrugada, el exparticipante debió ser internado de urgencia luego de tomar un blíster de calmantes. Más allá del mal momento, el joven habló sobre la posibilidad de cumplir su sueño e ingresar al programa conducido por Marcelo Tinelli.

“Ayer hablé bastante. Me dijo que está mejor, que si no consigue trabajo en Buenos Aires se vuelve a Córdoba. Contó que sufrió un pico de estrés y frustración”, comentó el conducto de LAM (América) a través de sus historias de Instagram.

Maxi de "Gran Hermano" quiere entrar al "Bailando 2023". Gentileza: Instagram / @angeldebritooki.

Sobre los planes a futuro de Maxi después del terrible momento que vivió, Ángel compartió el mensaje que le envió el joven: “Quiero entrar al Bailando, la verdad es que me juego todas las fichas ahí. Lo deseo con el alma”.

Por otro lado, el sábado a la tarde, Maxi Guidici lleví tranquilidad a sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram. En una historia, el ex Gran Hermano les pidió a sus fanáticos que evitaran hablar de su salud con otras personas que no fueran él o El Conejo Quiroga.

“Hola a toda la gente hermosa que se preocupó por mí. No hablen más con nadie que no sea yo o el Cone. En breve hago un video contando todo”, escribió..

Acto seguido, les suplicó a sus seguidores que no ataquen más a Juliana Díaz, su expareja: “Juli no hizo nada malo, nada. Es una muy buena persona que formó parte de una etapa muy linda de mi vida. Ya sin idas y vueltas, esa Juli no forma más parte de mí”. Por último, les mandó su cariño a sus fanáticos: “Los quiero mucho, mucho”.

El ex concursante de Gran Hermano tomó varias pastillas y fue internado.

Juliana Díaz también utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo y detalló el estado actual de Maxi: “Gracias a toda la gente que nos brindó su apoyo y empatía”, escribió la joven para empezar su descargo en Instagram. Además, le pidió a la prensa que tocara el tema con mucho cuidado: “A los medios les pido que respeten el tiempo que su familia y la gente que lo queremos necesitamos para hablar de algo tan delicado”.

